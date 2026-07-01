הטאבו נשבר? הדיון החריג באיראן בנוגע למעמד משמרות המהפכה

אמירה חריגה של מהדי ח'ראטיאן, חוקר מדיניות איראני המזוהה עם השיח הביטחוני-שמרני באיראן, עוררה בימים האחרונים דיון סביב אחת השאלות הטעונות ביותר במדינה: האם משמרות המהפכה עשויים לעבור שינוי מבני עמוק, ואולי אף תהליך של מיזוג או "פירוק הדרגתי".

עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה אין כל אישור רשמי לכך שהנהגת איראן אכן עוסקת במהלך כזה.