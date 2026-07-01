אמירה חריגה של חוקר המזוהה עם הממסד הביטחוני-שמרני באיראן הציתה דיון ברשתות החברתיות בפרסית ובקרב מספר כלי תקשורת באיראן בנוגע למעמד משמרות המהפכה ולאפשרות שהגוף יפורק או ימוזג בתוך מערכת אחרת
דורון פסקין | 1 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
הטאבו נשבר? הדיון החריג באיראן בנוגע למעמד משמרות המהפכה
אמירה חריגה של מהדי ח'ראטיאן, חוקר מדיניות איראני המזוהה עם השיח הביטחוני-שמרני באיראן, עוררה בימים האחרונים דיון סביב אחת השאלות הטעונות ביותר במדינה: האם משמרות המהפכה עשויים לעבור שינוי מבני עמוק, ואולי אף תהליך של מיזוג או "פירוק הדרגתי".
עם זאת, חשוב להדגיש כי בשלב זה אין כל אישור רשמי לכך שהנהגת איראן אכן עוסקת במהלך כזה.
הדיון הנוכחי החל בתחילת השבוע, לאחר שח'ראטיאן אמר בפודקאסט איראני כי בתוך איראן מתנהל באופן שיטתי מהלך לפירוק משמרות המהפכה. דבריו הופצו במהירות ברשתות החברתיות בפרסית ובכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה האיראנית בחו"ל. ואולם, מה שהפך את העניין לרגיש במיוחד היה העיסוק בו גם במרחב התקשורתי הממוסד בתוך איראן.
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