זלנסקי: אוקראינה פגעה במתקן אסטרטגי של התעשייה הצבאית הרוסית באזור פנזה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב היום בערוץ הטלגרם הרשמי שלו כי אמצעי לחימה אוקראיניים פגעו במתקן אסטרטגי של התעשייה הצבאית הרוסית במחוז פנזה.

לדבריו, המתקן עוסק בפיתוח ובייצור רכיבים למערכות טילים שבהן משתמשת רוסיה בתקיפות נגד ערים ויישובים באוקראינה. זלנסקי ציין כי היעד נמצא במרחק של כ-600 קילומטרים מקו החזית.