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ברוסיה אישרו כי בוצעה מתקפת כטב"מים באזור, אך לא דיווחו על פגיעה במפעל צבאי

דורון פסקין | 1 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

זלנסקי: אוקראינה פגעה במתקן אסטרטגי של התעשייה הצבאית הרוסית באזור פנזה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב היום בערוץ הטלגרם הרשמי שלו כי אמצעי לחימה אוקראיניים פגעו במתקן אסטרטגי של התעשייה הצבאית הרוסית במחוז פנזה.

לדבריו, המתקן עוסק בפיתוח ובייצור רכיבים למערכות טילים שבהן משתמשת רוסיה בתקיפות נגד ערים ויישובים באוקראינה. זלנסקי ציין כי היעד נמצא במרחק של כ-600 קילומטרים מקו החזית.

זלנסקי קשר את התקיפה בפנזה למאמץ האוקראיני לפגוע בעומק התעשייתי של רוסיה. לדבריו, אוקראינה ממשיכה מדי יום ליישם את תוכנית "הסנקציות ארוכות הטווח" שלה – כפי שהיא מכנה את התקיפות בעומק שטח רוסיה. הוא הוסיף כי מדובר בתגובה "צודקת לחלוטין" למעשיה של רוסיה, וטען כי בידי ההנהגה הרוסית נמצאות כל האפשרויות לסיום המלחמה.

תיעוד מהתקיפה בפנזה שעלה לרשתות

תיעוד מהתקיפה בפנזה שעלה לרשתות | שימוש לפי סעיף 27א׳

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