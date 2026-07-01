בג"ץ הוציא צו על תנאי המקפיא את מינוי עו"ד ראבילו למבקר המדינה

שופטי בג"ץ פרסמו היום צו על תנאי המקפיא את מינוי עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

הצו יהיה בתוקף עד לפרסום פסק הדין הסופי של בג"ץ בנוגע למינוי ראבילו.