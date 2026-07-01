הצו יעמוד בתוקף עד למתן פסק דין רשמי מטעם בג"ץ בנוגע להכשר ההצבעה על מינוי ראבילו
בג"ץ הוציא צו על תנאי המקפיא את מינוי עו"ד ראבילו למבקר המדינה
שופטי בג"ץ פרסמו היום צו על תנאי המקפיא את מינוי עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.
הצו יהיה בתוקף עד לפרסום פסק הדין הסופי של בג"ץ בנוגע למינוי ראבילו.
"בשים לב לסדר הזמנים המתחייב נוכח סיום כהונתו של מבקר המדינה המכהן, ועל מנת ליתן שהות מספקת למתן פסק דין בהליך, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו כניסתו של עו"ד ראבילו לתפקיד מבקר המדינה תוקפא עד למתן פסק דין בהליך. פסק הדין יינתן בהקדם האפשרי", נכתב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו