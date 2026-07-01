עיתון אל-אח'באר דיווח כי איראן מציבה כתנאי לחידוש המגעים את יישום סעיף 13 במזכר ההבנות, הקובע את יישומם של מספר סעיפים מקדימים, בראשם הפסקת התקיפות הישראליות בלבנון
יוני בן מנחם | 1 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
שופרו של חיזבאללה טוען: איראן מתנה את חידוש המשא ומתן עם ארה"ב בהפסקת הלחימה בלבנון
העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, טען הבוקר כי איראן מתנה את חידוש המשא ומתן עם ארה"ב על ההסכם הסופי ביישום סעיף 13 במזכר ההבנות בין שתי המדינות. סעיף זה קובע כי פתיחת המשא ומתן מותנית ביישומם של כמה סעיפים מקדימים, ובראשם הפסקת התקיפות הישראליות בלבנון.
על רקע זה, דווח, השיחות המתוכננות בדוחא בהשתתפות המשלחות האיראנית והאמריקנית יתקיימו במתכונת עקיפה בלבד: כל אחת מהמשלחות תיפגש בנפרד עם המתווכים, ללא מפגש ישיר בין נציגי שתי המדינות.
העיתון ציטט את ראש צוות המשא ומתן ויושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, שאמר כי "אנו עוקבים, יחד עם המתווכים הפקיסטני והקטארי, אחר יישום סעיף 13 במזכר ההבנות עם ארה"ב. ארה"ב התחייבה במסגרת המזכר להביא להפסקת המלחמה בלבנון ולהבטיח את ריבונותה. לא נפתח במשא ומתן על ההסכם הסופי לפני שיושמו סעיפים 1, 4, 5, 10 ו-11".
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