שופרו של חיזבאללה טוען: איראן מתנה את חידוש המשא ומתן עם ארה"ב בהפסקת הלחימה בלבנון

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, טען הבוקר כי איראן מתנה את חידוש המשא ומתן עם ארה"ב על ההסכם הסופי ביישום סעיף 13 במזכר ההבנות בין שתי המדינות. סעיף זה קובע כי פתיחת המשא ומתן מותנית ביישומם של כמה סעיפים מקדימים, ובראשם הפסקת התקיפות הישראליות בלבנון.

על רקע זה, דווח, השיחות המתוכננות בדוחא בהשתתפות המשלחות האיראנית והאמריקנית יתקיימו במתכונת עקיפה בלבד: כל אחת מהמשלחות תיפגש בנפרד עם המתווכים, ללא מפגש ישיר בין נציגי שתי המדינות.