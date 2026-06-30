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החוקים שאושרו מגדירים קבוצות ספורט בבתי ספר ציבוריים, לרבות אוניברסיטאות, לפי מין ביולוגי. נשיא ארה"ב הגיב: "ניצחון גדול; זה מוריד מהשולחן את המצב המגוחך הזה"

אורן שלום | 30 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

בית המשפט העליון בארה"ב פסק לטובת חוקים האוסרים על גברים להשתתף בקבוצות ספורט לנשים

בית המשפט העליון של ארה"ב סלל היום את הדרך למדינות להטיל הגבלות על השתתפותם של גברים טרנסג'נדרים, המזהים עצמם כנשים, בספורט נשים – לאחר שאישר חוקים שחוקקו בווירג'יניה המערבית ובאיידהו האוסרים עליהם להשתתף בקבוצות נשים.

החוקים באיידהו ובווירג'יניה המערבית מגדירים קבוצות ספורט בבתי ספר ציבוריים, לרבות אוניברסיטאות, לפי מין ביולוגי, ואוסרים על תלמידים ממין זכר להשתתף בקבוצות ספורט נשיות. ב-25 מדינות נוספות בארה״ב קיימים חוקים דומים.

השופטים ביטלו החלטות של בתי משפט בערכאות נמוכות יותר, שצידדו בתלמידים טרנסג'נדרים אשר ערערו על האיסורים בשתי המדינות בטענה כי הם מפרים את חוקת ארה"ב ואת החוק הפדרלי נגד אפליה.

מפגינות למען הגבלת השתתפותם של גברים טרנסג'נדרים בספורט נשים מחוץ לבית המשפט העליון בארה"ב, 29 ביוני 2026

מפגינות למען הגבלת השתתפותם של גברים טרנסג'נדרים בספורט נשים מחוץ לבית המשפט העליון בארה"ב, 29 ביוני 2026 | צילום: Tom Brenner/Getty Images

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