החוקים שאושרו מגדירים קבוצות ספורט בבתי ספר ציבוריים, לרבות אוניברסיטאות, לפי מין ביולוגי. נשיא ארה"ב הגיב: "ניצחון גדול; זה מוריד מהשולחן את המצב המגוחך הזה"
בית המשפט העליון בארה"ב פסק לטובת חוקים האוסרים על גברים להשתתף בקבוצות ספורט לנשים
בית המשפט העליון של ארה"ב סלל היום את הדרך למדינות להטיל הגבלות על השתתפותם של גברים טרנסג'נדרים, המזהים עצמם כנשים, בספורט נשים – לאחר שאישר חוקים שחוקקו בווירג'יניה המערבית ובאיידהו האוסרים עליהם להשתתף בקבוצות נשים.
החוקים באיידהו ובווירג'יניה המערבית מגדירים קבוצות ספורט בבתי ספר ציבוריים, לרבות אוניברסיטאות, לפי מין ביולוגי, ואוסרים על תלמידים ממין זכר להשתתף בקבוצות ספורט נשיות. ב-25 מדינות נוספות בארה״ב קיימים חוקים דומים.
השופטים ביטלו החלטות של בתי משפט בערכאות נמוכות יותר, שצידדו בתלמידים טרנסג'נדרים אשר ערערו על האיסורים בשתי המדינות בטענה כי הם מפרים את חוקת ארה"ב ואת החוק הפדרלי נגד אפליה.
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