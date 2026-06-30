בית המשפט העליון בארה"ב פסק לטובת חוקים האוסרים על גברים להשתתף בקבוצות ספורט לנשים

בית המשפט העליון של ארה"ב סלל היום את הדרך למדינות להטיל הגבלות על השתתפותם של גברים טרנסג'נדרים, המזהים עצמם כנשים, בספורט נשים – לאחר שאישר חוקים שחוקקו בווירג'יניה המערבית ובאיידהו האוסרים עליהם להשתתף בקבוצות נשים.

החוקים באיידהו ובווירג'יניה המערבית מגדירים קבוצות ספורט בבתי ספר ציבוריים, לרבות אוניברסיטאות, לפי מין ביולוגי, ואוסרים על תלמידים ממין זכר להשתתף בקבוצות ספורט נשיות. ב-25 מדינות נוספות בארה״ב קיימים חוקים דומים.