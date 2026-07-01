היערכות שיא בטהראן לקראת טקסי הפרידה והקבורה של עלי ח'מינאי

עיתון "המשהרי" פרסם כתבת שער מאיימת עם קריאות של בכירי דת באיראן לנקמה. המנהיג העליון של איראן צוטט גם הוא בכתבה: "יש לאחוז בצווארם של פושעי המלחמה"