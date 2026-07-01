כלי תקשורת איראניים דיווחו על שורת צעדים משמעותיים לקראת הטקסים הצפויים בסוף השבוע הקרוב
דורון פסקין | 1 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
היערכות שיא בטהראן לקראת טקסי הפרידה והקבורה של עלי ח'מינאי
כלי תקשורת באיראן דיווחו היום בהרחבה על המשך ההיערכות לטקסי הפרידה, הלוויה והקבורה של המנהיג העליון שחוסל בתחילת המלחמה האחרונה, עלי ח'מינאי. הטקסים מתוכננים לסוף השבוע הקרוב.
מוקד ההיערכות המרכזי הוא מתחם מוסלא על שם אימאם ח'ומייני בטהראן, שהפך מאז אתמול למתחם עבודות נרחב לקראת קליטת המוני משתתפים, משלחות רשמיות ואנשי תקשורת. לפי דיווח סוכנות הידיעות הרשמית IRNA, עשרות צוותי תפעול, רפואה, שירות, תרבות והסברה, לצד צוותים עירוניים, פועלים במקביל להכשרת המתחם.
ההיערכות הבטיחותית כוללת התקנת ציוד כיבוי אש, פריסת מערכות התזה לצינון המתחם, הצבת מתקני סיוע רפואי והסדרת נתיבי כניסה ויציאה נפרדים לקהל. במקביל, דווח כי הוצבו במתחם מאות אלפי בקבוקי מים, וכי צוותים ייעודיים פועלים להתקנת נקודות שתייה נוספות.
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