ספרד: יותר ממיליון מהגרים ביקשו להסדיר את מעמדם במסגרת התוכנית החדשה של הממשלה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הודיע היום כי יותר ממיליון מהגרים הגישו בקשות להסדרת מעמדם במסגרת התוכנית שאישרה ממשלתו מוקדם יותר השנה. לדבריו, מספר הבקשות הגבוה מוכיח כי מדובר במהלך נחוץ.

סאנצ'ס אמר את הדברים במדריד, במהלך הצגת תוכנית האינטגרציה והאזרחות החדשה של ממשלת ספרד, לצד קמפיין ממשלתי תחת הכותרת: "מאיפה הם באים? הם באים לבנות מדינה". לדבריו, במסגרת הליך ההסדרה החריג התקבלו "יותר ממיליון בקשות", נתון הממחיש, לטענתו, "עד כמה הצעד היה נחוץ".