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ראש הממשלה סאנצ'ס טען כי היקף הבקשות מוכיח את נחיצות התוכנית, המאפשרת למהגרים לקבל היתר עבודה ושהייה לשנה

דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

ספרד: יותר ממיליון מהגרים ביקשו להסדיר את מעמדם במסגרת התוכנית החדשה של הממשלה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הודיע היום כי יותר ממיליון מהגרים הגישו בקשות להסדרת מעמדם במסגרת התוכנית שאישרה ממשלתו מוקדם יותר השנה. לדבריו, מספר הבקשות הגבוה מוכיח כי מדובר במהלך נחוץ.

סאנצ'ס אמר את הדברים במדריד, במהלך הצגת תוכנית האינטגרציה והאזרחות החדשה של ממשלת ספרד, לצד קמפיין ממשלתי תחת הכותרת: "מאיפה הם באים? הם באים לבנות מדינה". לדבריו, במסגרת הליך ההסדרה החריג התקבלו "יותר ממיליון בקשות", נתון הממחיש, לטענתו, "עד כמה הצעד היה נחוץ".

היום חל המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת התוכנית. ההליך נפתח באפריל ונועד למהגרים ששהו בספרד לפני 1 בינואר 2026, והצליחו להוכיח שהייה רצופה של חמישה חודשים לפחות במדינה. תנאים נוספים הם היעדר עבר פלילי והיעדר סכנה לסדר הציבורי, לביטחון הציבור או לבריאות הציבור.

אנשים ממתינים בכניסה לוועדה לסיוע לפליטים (CEAR) במדריד, 22 באפריל 2026

אנשים ממתינים בכניסה למשרדי הוועדה הספרדית לסיוע לפליטים (CEAR) במדריד, 22 באפריל 2026 | צילום: Thomas COEX / AFP via Getty Images

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