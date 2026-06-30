בריטניה מגדילה את ההשקעה בצבא; סטארמר: אנו ניצבים בפני "עולם מסוכן ותנודתי יותר מאשר בכל זמן אחר בעשורים האחרונים"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הציג את תוכנית ההשקעה הביטחונית החדשה של ממשלתו, על רקע החמרת האיומים באירופה, במזרח התיכון ובמרחב ההיברידי.

בנאומו הזהיר סטארמר כי בריטניה ניצבת בפני "עולם מסוכן ותנודתי יותר מאשר בכל זמן אחר בעשורים האחרונים", וקרא למדינות אירופה לקבל אחריות גדולה יותר על ביטחונן במסגרת נאט"ו.