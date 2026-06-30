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ראש ממשלת בריטניה, שהתפטר מתפקידו וממשיך לכהן בו עד שיימצא מחליף, הציג את תוכנית ההשקעה הביטחונית החדשה של ממשלתו

דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

בריטניה מגדילה את ההשקעה בצבא; סטארמר: אנו ניצבים בפני "עולם מסוכן ותנודתי יותר מאשר בכל זמן אחר בעשורים האחרונים"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הציג את תוכנית ההשקעה הביטחונית החדשה של ממשלתו, על רקע החמרת האיומים באירופה, במזרח התיכון ובמרחב ההיברידי.

בנאומו הזהיר סטארמר כי בריטניה ניצבת בפני "עולם מסוכן ותנודתי יותר מאשר בכל זמן אחר בעשורים האחרונים", וקרא למדינות אירופה לקבל אחריות גדולה יותר על ביטחונן במסגרת נאט"ו.

לצד הנאום פרסמה ממשלת בריטניה את הנתונים המרכזיים של התוכנית: תוספת של 15 מיליארד ליש"ט להשקעה בציוד ובטכנולוגיה צבאית, מסגרת הוצאות כוללת של 298 מיליארד ליש"ט בארבע השנים הקרובות והגדלת תקציב הביטחון השנתי מכ-54 מיליארד ליש"ט בעבר לכמעט 80 מיליארד ליש"ט עד 2029. הממשלה מתכננת גם להעלות את ההוצאה הביטחונית ל-2.7% מהתמ"ג עד שנת התקציב 2027/28.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 29 ביוני 2026 | צילום: Alberto Pezzali / POOL / AFP via Getty Images

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 29 ביוני 2026 | צילום: Alberto Pezzali / POOL / AFP via Getty Images

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