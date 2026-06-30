כחמישה ימים מאז החלו הרעידות, המדינה ממשיכה להתמודד עם אחד האסונות הגדולים שחוותה. מספר הנעדרים עדיין עומד על עשרות אלפי בני אדם
דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
ונצואלה: יותר מ-1,700 הרוגים ברעידות האדמה; מאות רעשי משנה ממשיכים להכות בצפון המדינה
ונצואלה מתמודדת עם אחד מאסונות הטבע הקשים בתולדותיה, חמישה ימים לאחר שתי רעידות האדמה החזקות שפגעו בצפון המדינה.
על פי העדכון הרשמי שנמסר אמש, נשיא האספה הלאומית, חורחה רודריגס, מסר כי מספר ההרוגים הגיע ל-1,719 ומספר הפצועים ל-5,034. 15,866 בני אדם איבדו את בתיהם או נאלצו לעזוב אותם, ו-22,619 מקבלים טיפול או סיוע במרכזי בריאות.
מספר הנעדרים אינו ברור. בימים שלאחר הרעידות הופיעו בכלי תקשורת אומדנים שונים, שנעו בין 68 ל-50 אלף בני אדם. הרשויות לא מסרו נתונים רשמיים. ההערכה בוונצואלה היא כי הפערים בין ההערכות נובעים, בין היתר, מקריסת רשתות התקשורת, מעקירת משפחות מבתיהן, ממעבר תושבים בין מחנות עקורים, מהקושי לאמת רשימות מקומיות ומהמשך פעולות החילוץ.
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