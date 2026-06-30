ונצואלה: יותר מ-1,700 הרוגים ברעידות האדמה; מאות רעשי משנה ממשיכים להכות בצפון המדינה

ונצואלה מתמודדת עם אחד מאסונות הטבע הקשים בתולדותיה, חמישה ימים לאחר שתי רעידות האדמה החזקות שפגעו בצפון המדינה.

על פי העדכון הרשמי שנמסר אמש, נשיא האספה הלאומית, חורחה רודריגס, מסר כי מספר ההרוגים הגיע ל-1,719 ומספר הפצועים ל-5,034. 15,866 בני אדם איבדו את בתיהם או נאלצו לעזוב אותם, ו-22,619 מקבלים טיפול או סיוע במרכזי בריאות.