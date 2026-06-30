עיתון איראני המזוהה עם עיריית טהראן פרסם תמונה של טראמפ עם כוונת: "הנקמה היא בלתי נמנעת"

העיתון האיראני "המשהרי" פרסם הבוקר תמונת שער מאיימת נגד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בשער מופיעה תמונתו של טראמפ תחת כוונת, לצד הכותרת הראשית: "הנקמה ודאית".

חשיבותו של הפרסום נובעת ממעמדו של "המשהרי", המזוהה עם עיריית טהראן ונחשב לאחד היומונים הבולטים באיראן.