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עיתון "המשהרי" פרסם כתבת שער מאיימת עם קריאות של בכירי דת באיראן לנקמה. המנהיג העליון של איראן צוטט גם הוא בכתבה: "יש לאחוז בצווארם של פושעי המלחמה"

דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

עיתון איראני המזוהה עם עיריית טהראן פרסם תמונה של טראמפ עם כוונת: "הנקמה היא בלתי נמנעת"

העיתון האיראני "המשהרי" פרסם הבוקר תמונת שער מאיימת נגד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בשער מופיעה תמונתו של טראמפ תחת כוונת, לצד הכותרת הראשית: "הנקמה ודאית".

חשיבותו של הפרסום נובעת ממעמדו של "המשהרי", המזוהה עם עיריית טהראן ונחשב לאחד היומונים הבולטים באיראן.

בכותרת המשנה צוטט המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי שאמר כי "יש לאחוז בצווארם של פושעי המלחמה". מעל הכותרת נכתב: "נקמת דם האימאם השהיד והשהידים נמצאת בראש דרישות העם".

עמוד השער של העיתון האיראני "המשהרי", 30 ביוני 2026

עמוד השער של העיתון האיראני "המשהרי", 30 ביוני 2026

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