נשיא לבנון הביע תמיכה פומבית בצבא ובמפקדו, גנרל רודולף הייכל, על רקע הביקורת סביב תפקידו של הצבא ביישום ההסכם עם ישראל והדיווחים על מתיחות בצמרת הלבנונית
דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
עאון מגבה את הצבא: "מסעות ההשמצה לא ישפיעו על תפקודו"
נשיא לבנון, ג’וזף עאון, העניק היום גיבוי פומבי לצבא לבנון ולמפקדו, גנרל רודולף הייכל, על רקע הביקורת הפוליטית והציבורית הגוברת סביב תפקידו של הצבא בשלב הבא של יישום הסכם המסגרת עם ישראל.
על פי הודעה שפרסמה הלשכה הנשיאותית בלבנון, עאון נפגש עם הייכל בארמון הנשיאות ושמע ממנו על תוצאות השיחות שקיים במהלך ביקוריו בטורקיה ובבריטניה, במסגרת שיתוף הפעולה הצבאי בין לבנון לשתי המדינות.
עאון הצהיר כי "מסעות הטלת הספק וההשמצה" המופנים מעת לעת נגד המוסד הצבאי ונגד פיקודו לא ישפיעו על תפקודו הלאומי, על מחויבותו להחלטות הדרג המדיני או על האמון שרוחשים לו הציבור וההנהגה בלבנון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו