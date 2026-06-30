עאון מגבה את הצבא: "מסעות ההשמצה לא ישפיעו על תפקודו"

נשיא לבנון, ג’וזף עאון, העניק היום גיבוי פומבי לצבא לבנון ולמפקדו, גנרל רודולף הייכל, על רקע הביקורת הפוליטית והציבורית הגוברת סביב תפקידו של הצבא בשלב הבא של יישום הסכם המסגרת עם ישראל.

על פי הודעה שפרסמה הלשכה הנשיאותית בלבנון, עאון נפגש עם הייכל בארמון הנשיאות ושמע ממנו על תוצאות השיחות שקיים במהלך ביקוריו בטורקיה ובבריטניה, במסגרת שיתוף הפעולה הצבאי בין לבנון לשתי המדינות.