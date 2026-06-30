הבית הלבן הודיע כי השליחים קושנר וויטקוף יוצאים לקטאר לשיחות עם איראן, אך בטהראן מכחישים, ודובר משרד החוץ האיראני אף ציין כי בימים הקרובים לא יתקיימו "ישיבות משא ומתן עם הצד האמריקני, בשום דרג"
דורון פסקין | 30 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
האם תתקיים פגישה בדוחא? ארה"ב ואיראן מציגות גרסאות סותרות
וושינגטון וטהראן הציגו ביממה האחרונה גרסאות סותרות בנוגע לאפשרות שתתקיים היום בדוחא, בירת קטאר, פגישה נוספת בין נציגי המדינות.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול לכתבים בבית הלבן כי צוות אמריקני נערך לצאת לדוחא כדי להשתתף בשיחות עם איראן. לדבריו, "ייתכן שהפגישה בדוחא תהיה חשובה וייתכן שלא. נגלה".
הוא הוסיף: "העניין פשוט מאוד – שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אנחנו לא רוצים שיהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם".
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