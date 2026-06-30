האם תתקיים פגישה בדוחא? ארה"ב ואיראן מציגות גרסאות סותרות

נשיא איראן לא ציין מתי יועברו הכספים, אך הציג את שחרורם כחלק מההבנות עם ארה"ב וציין כי נמשכים הצעדים להשבת יתרת הכספים. במקביל, איראן ועומאן כינסו לראשונה את "ועדת הורמוז", שתדון בניהול העתידי של השייט במצר