שלושה משרדי ממשלה בארה"ב קוראים להעמיק קשרים עם טייוואן

שלושה משרדי ממשלה בארה"ב קראו למדינות ולעסקים אמריקניים להעמיק את קשריהם עם טייוואן, והדגישו כי מעורבות מסוג זה עולה בקנה אחד עם מדיניותה ארוכת השנים של וושינגטון – חרף לחצים מצד סין.

מכתבים משותפים של מחלקת המדינה, משרד החקלאות ומשרד המסחר נכתב כי שגרירויות וקונסוליות סיניות פונות דרך קבע לפקידים ולחברות בארה"ב, במטרה להרתיע אותם משיתוף פעולה עם טייוואן. לפי המכתבים, פניות אלה נעשות לעיתים תוך הצגה מטעה של מדיניות ארה"ב.