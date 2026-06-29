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מכתב משותף למחלקת המדינה, משרד המסחר ומשרד החקלאות קורא למדינות ולעסקים להעמיק קשרים עם טייוואן למרות לחץ מצד סין. "טייוואן היא שותפה חיונית של ארה"ב וסיפור הצלחה דמוקרטי", נכתב

אורן שלום | 29 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

שלושה משרדי ממשלה בארה"ב קוראים להעמיק קשרים עם טייוואן

שלושה משרדי ממשלה בארה"ב קראו למדינות ולעסקים אמריקניים להעמיק את קשריהם עם טייוואן, והדגישו כי מעורבות מסוג זה עולה בקנה אחד עם מדיניותה ארוכת השנים של וושינגטון – חרף לחצים מצד סין.

מכתבים משותפים של מחלקת המדינה, משרד החקלאות ומשרד המסחר נכתב כי שגרירויות וקונסוליות סיניות פונות דרך קבע לפקידים ולחברות בארה"ב, במטרה להרתיע אותם משיתוף פעולה עם טייוואן. לפי המכתבים, פניות אלה נעשות לעיתים תוך הצגה מטעה של מדיניות ארה"ב.

"טייוואן היא שותפה חיונית של ארה"ב וסיפור הצלחה דמוקרטי", נכתב. "אנו מקווים שתנצלו את כל ההזדמנויות שמציעים הערכים המשותפים שלנו והיחסים האיתנים עם טייוואן".

דגל טייוואן מונף בטאיפיי, 14 באוקטובר 2024

דגל טייוואן מונף בטאיפיי, בירת טייוואן, 14 באוקטובר 2024 | צילום: I-HWA CHENG/AFP via Getty Images

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