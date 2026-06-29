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נשיא איראן לא ציין מתי יועברו הכספים, אך הציג את שחרורם כחלק מההבנות עם ארה"ב וציין כי נמשכים הצעדים להשבת יתרת הכספים. במקביל, איראן ועומאן כינסו לראשונה את "ועדת הורמוז", שתדון בניהול העתידי של השייט במצר

דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

פזשכיאן: שישה מיליארד דולר מנכסי איראן בקטאר ישוחררו ויוחזרו למדינה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי שישה מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר מנכסי איראן המוקפאים בקטאר צפויים להשתחרר ולהיות מוחזרים למדינה. הוא לא נקב במועד מדויק לשחרור הכספים, אך ציין כי "נמשכים הצעדים הדרושים להשבת יתרת הכספים".

פזשכיאן, שנשא דברים במהלך פגישה בעיר קום עם איש הדת הבכיר אייתוללה שֻביירי זנג'אני, הציג את שחרור הכספים כאחת התוצאות של מזכר ההבנות עם ארה"ב. לדבריו, "ההסכם הזה נחשב לניצחון גדול עבור העם האיראני, ובמסגרתו הוסרו הסנקציות על ענפי הנפט והפטרוכימיה".

לדבריו, הממשלה פועלת במקביל לשיקום הנזקים שנגרמו למשק ולהקלת יוקר המחיה, וכי בין היתר הוגדל האשראי במסגרת תוכנית התלושים הממשלתית, המאפשרת לאזרחים לרכוש מוצרי יסוד.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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