פזשכיאן: שישה מיליארד דולר מנכסי איראן בקטאר ישוחררו ויוחזרו למדינה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום כי שישה מיליארד דולר מתוך 12 מיליארד דולר מנכסי איראן המוקפאים בקטאר צפויים להשתחרר ולהיות מוחזרים למדינה. הוא לא נקב במועד מדויק לשחרור הכספים, אך ציין כי "נמשכים הצעדים הדרושים להשבת יתרת הכספים".

פזשכיאן, שנשא דברים במהלך פגישה בעיר קום עם איש הדת הבכיר אייתוללה שֻביירי זנג'אני, הציג את שחרור הכספים כאחת התוצאות של מזכר ההבנות עם ארה"ב. לדבריו, "ההסכם הזה נחשב לניצחון גדול עבור העם האיראני, ובמסגרתו הוסרו הסנקציות על ענפי הנפט והפטרוכימיה".