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השופטים חזרו על עמדתם שהוצגה לפני כשלוש שנים, בה המליצו על מחיקת הסעיף מכתב האישום

אורן שלום | 29 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

השופטים במשפט נתניהו המליצו לפרקליטות להסיר את סעיף השוחד מתיק 4000

התפתחות נוספת נרשמה היום במשפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כשלוש שנים לאחר שהשופטים המליצו לפרקליטות להסיר מכתב האישום בתיק 4000 את סעיף השוחד, הם שבו היום והבהירו כי עמדתם בנושא לא השתנתה.

הדברים נאמרו במהלך דיון שעסק באפשרות להאיץ את קצב הדיונים במשפט לחמישה ימים בשבוע. אף שלא נדרש לכך, נתניהו התייצב לדיון והביע התנגדות למהלך, בטענה כי האצת הקצב תפגע ביכולתו להגן על עצמו במשפט. בשבוע שעבר סיים נתניהו את עדותו במשפט, שנמשכה כשנה וחצי.

סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, הזהיר בדיון כי ההגנה לא תוכל להתמודד עם עומס של חמישה ימי דיונים בשבוע.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 23 בינואר 2023

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 23 בינואר 2023 | צילום: ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images

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