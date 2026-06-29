שירות הביטחון הפדרלי הודיע כי עצר אזרח רוסי שתכנן לתקוף את בית הכנסת באמצעות בקבוקי תבערה, בהכוונת ארגון טרור
דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
רוסיה: סוכל פיגוע הצתה נגד בית כנסת בעיר יארוסלב
שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, ה-FSB, הודיע היום כי סיכל פיגוע הצתה שתוכנן נגד מוסד יהודי בעיר יארוסלב, הממוקמת כ-250 קילומטרים מצפון-מזרח למוסקבה. סוכנות הידיעות TASS הביאה את הדברים וציינה כי מדובר בבית כנסת.
לפי הודעת מרכז התקשורת של ה-FSB, נעצר אזרח רוסי שתואר כתומך בארגון טרור בין-לאומי, מבלי לציין את שם הארגון.
החשוד רכש רכיבים וחומרים כימיים שנועדו להכנת בקבוקי תבערה, ותכנן לתקוף באמצעותם מוסד יהודי דתי בעיר יארוסלב. לאחר מכן, כך נמסר, התכוון לעזוב את רוסיה ולהצטרף לארגון הטרור בסוריה.
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