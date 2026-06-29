רוסיה: סוכל פיגוע הצתה נגד בית כנסת בעיר יארוסלב

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, ה-FSB, הודיע היום כי סיכל פיגוע הצתה שתוכנן נגד מוסד יהודי בעיר יארוסלב, הממוקמת כ-250 קילומטרים מצפון-מזרח למוסקבה. סוכנות הידיעות TASS הביאה את הדברים וציינה כי מדובר בבית כנסת.

לפי הודעת מרכז התקשורת של ה-FSB, נעצר אזרח רוסי שתואר כתומך בארגון טרור בין-לאומי, מבלי לציין את שם הארגון.