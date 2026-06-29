כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שירות הביטחון הפדרלי הודיע כי עצר אזרח רוסי שתכנן לתקוף את בית הכנסת באמצעות בקבוקי תבערה, בהכוונת ארגון טרור

דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

רוסיה: סוכל פיגוע הצתה נגד בית כנסת בעיר יארוסלב

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה, ה-FSB, הודיע היום כי סיכל פיגוע הצתה שתוכנן נגד מוסד יהודי בעיר יארוסלב, הממוקמת כ-250 קילומטרים מצפון-מזרח למוסקבה. סוכנות הידיעות TASS הביאה את הדברים וציינה כי מדובר בבית כנסת.

לפי הודעת מרכז התקשורת של ה-FSB, נעצר אזרח רוסי שתואר כתומך בארגון טרור בין-לאומי, מבלי לציין את שם הארגון.

החשוד רכש רכיבים וחומרים כימיים שנועדו להכנת בקבוקי תבערה, ותכנן לתקוף באמצעותם מוסד יהודי דתי בעיר יארוסלב. לאחר מכן, כך נמסר, התכוון לעזוב את רוסיה ולהצטרף לארגון הטרור בסוריה.

בית הכנסת בעיר יארוסלב

בית הכנסת בעיר יארוסלב | מקור: האתר הרשמי של מחוז יארוסלב (yarreg.ru)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 23 בינואר 2023
השופטים במשפט נתניהו המליצו לפרקליטות להסיר את סעיף השוחד מתיק 4000

אורן שלום

השופטים חזרו על עמדתם שהוצגה לפני כשלוש שנים, בה המליצו על מחיקת הסעיף מכתב האישום

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 26 באפריל 2024
אזרבייג'ן נגד הכרת ישראל ברצח העם הארמני: "החלטה מדאיגה"

דורון פסקין

משרד החוץ בבאקו קרא לממשלת ישראל לשקול מחדש את החלטתה, וטען כי הפיכת אירועי 1915 להחלטה פוליטית אינה מקובלת ועשויה להעמיק סכסוכים באזור

תומכי חיזבאללה מפגינים נגד הממשלה בביירות, 10 באפריל 2026
בכיר בחיזבאללה: "אנחנו עדיין נותנים הזדמנות לראשי המדינה לחזור בהם מההסכם עם ישראל; שרי חיזבאללה לא יתפטרו"

דורון פסקין

השר לשעבר מחמוד קמאטי אמר בריאיון כי ההסכם "נולד מת" וטען כי "אי אפשר ליישם אותו ולא נאפשר את יישומו". לטענתו, חיזבאללה לא מתכוון בשלב זה להסלים את המצב בזירה הפנימית

כוחות צה"ל בגבול ישראל-סוריה, 2 במרץ 2025
סוריה גינתה את פעילות צה"ל בדרום המדינה: "הפרה של הסכם הפרדת הכוחות"

דורון פסקין

משרד החוץ הסורי טען כי כוחות ישראליים נכנסו לאזור הכפר עאבדין שבמערב דרעא וירו פגזי ארטילריה ומקלעים ממסוק, וקרא לאו"ם ולקהילה הבין-לאומית "למלא את אחריותם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביוני 2026
טראמפ נגד הקומוניזם: "האיום הגדול ביותר על ארצנו"

אורן שלום

נשיא ארה"ב פרסם פוסט נוסף, בפעם השלישית בשלושה ימים, בו הזהיר מפני הקומוניזם בארה"ב. בפוסטים קודמים כתב: "במשך אלפי שנים, האידאולוגיה הזו לא עבדה אפילו פעם אחת"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 31 במאי 2022
יו"ר הפרלמנט הלבנוני נגד ההסכם בין לבנון לישראל: "ההסכם לא יעבור ולא ייושם"

יוני בן מנחם

נביה ברי השווה בריאיון לשופרו של חיזבאללה את ההבנות בין המדינות להסכם שנחתם בין המדינות ב-1983 ולא יושם לבסוף בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית, חשף כי קיים נתק בינו לבין נשיא לבנון והזהיר מפני האפשרות שמפקד הצבא יוחלף: "קו אדום"

שתפו: