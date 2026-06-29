אזרבייג'ן נגד הכרת ישראל ברצח העם הארמני: "החלטה מדאיגה"

השר לשעבר מחמוד קמאטי אמר בריאיון כי ההסכם "נולד מת" וטען כי "אי אפשר ליישם אותו ולא נאפשר את יישומו". לטענתו, חיזבאללה לא מתכוון בשלב זה להסלים את המצב בזירה הפנימית