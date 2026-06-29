כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד החוץ בבאקו קרא לממשלת ישראל לשקול מחדש את החלטתה, וטען כי הפיכת אירועי 1915 להחלטה פוליטית אינה מקובלת ועשויה להעמיק סכסוכים באזור

דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

אזרבייג'ן נגד הכרת ישראל ברצח העם הארמני: "החלטה מדאיגה"

משרד החוץ של אזרבייג'ן הביע היום דאגה מהחלטת ממשלת ישראל להכיר באופן רשמי ברצח העם הארמני.

בהודעה שפרסם המשרד בבאקו נמסר כי "עיוות האמיתות ההיסטוריות בנוגע לאירועי 1915 והפיכת תהליכים היסטוריים מורכבים לנושא של החלטות פוליטיות, הרחוקות מיסודות משפטיים ומדעיים, אינם מקובלים".

עוד נטען כי צעדים מסוג זה אינם תורמים לפיוס ולהבנה הדדית, אלא מעמיקים את הסכסוכים הקיימים ופוגעים במאמצים להשגת שלום ופיוס בני-קיימא באזור.

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 26 באפריל 2024

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 26 באפריל 2024 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תומכי חיזבאללה מפגינים נגד הממשלה בביירות, 10 באפריל 2026
בכיר בחיזבאללה: "אנחנו עדיין נותנים הזדמנות לראשי המדינה לחזור בהם מההסכם עם ישראל; שרי חיזבאללה לא יתפטרו"

דורון פסקין

השר לשעבר מחמוד קמאטי אמר בריאיון כי ההסכם "נולד מת" וטען כי "אי אפשר ליישם אותו ולא נאפשר את יישומו". לטענתו, חיזבאללה לא מתכוון בשלב זה להסלים את המצב בזירה הפנימית

כוחות צה"ל בגבול ישראל-סוריה, 2 במרץ 2025
סוריה גינתה את פעילות צה"ל בדרום המדינה: "הפרה של הסכם הפרדת הכוחות"

דורון פסקין

משרד החוץ הסורי טען כי כוחות ישראליים נכנסו לאזור הכפר עאבדין שבמערב דרעא וירו פגזי ארטילריה ומקלעים ממסוק, וקרא לאו"ם ולקהילה הבין-לאומית "למלא את אחריותם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביוני 2026
טראמפ נגד הקומוניזם: "האיום הגדול ביותר על ארצנו"

אורן שלום

נשיא ארה"ב פרסם פוסט נוסף, בפעם השלישית בשלושה ימים, בו הזהיר מפני הקומוניזם בארה"ב. בפוסטים קודמים כתב: "במשך אלפי שנים, האידאולוגיה הזו לא עבדה אפילו פעם אחת"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 31 במאי 2022
יו"ר הפרלמנט הלבנוני נגד ההסכם בין לבנון לישראל: "ההסכם לא יעבור ולא ייושם"

יוני בן מנחם

נביה ברי השווה בריאיון לשופרו של חיזבאללה את ההבנות בין המדינות להסכם שנחתם בין המדינות ב-1983 ולא יושם לבסוף בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית, חשף כי קיים נתק בינו לבין נשיא לבנון והזהיר מפני האפשרות שמפקד הצבא יוחלף: "קו אדום"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 21 ביוני 2026
קאליבף: "ההסכם בין לבנון לישראל הוא מזימה"

דורון פסקין

יו"ר הפרלמנט האיראני תקף את חתימת הסכם המסגרת בין המדינות וטען כי איראן "עוקבת אחר הנושא ברצינות"

סרן דוד חזות ז"ל
קצין בגולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן דוד חזות ז"ל נהרג בהיתקלות עם מחבל חיזבאללה

שתפו: