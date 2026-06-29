משרד החוץ בבאקו קרא לממשלת ישראל לשקול מחדש את החלטתה, וטען כי הפיכת אירועי 1915 להחלטה פוליטית אינה מקובלת ועשויה להעמיק סכסוכים באזור
דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
אזרבייג'ן נגד הכרת ישראל ברצח העם הארמני: "החלטה מדאיגה"
משרד החוץ של אזרבייג'ן הביע היום דאגה מהחלטת ממשלת ישראל להכיר באופן רשמי ברצח העם הארמני.
בהודעה שפרסם המשרד בבאקו נמסר כי "עיוות האמיתות ההיסטוריות בנוגע לאירועי 1915 והפיכת תהליכים היסטוריים מורכבים לנושא של החלטות פוליטיות, הרחוקות מיסודות משפטיים ומדעיים, אינם מקובלים".
עוד נטען כי צעדים מסוג זה אינם תורמים לפיוס ולהבנה הדדית, אלא מעמיקים את הסכסוכים הקיימים ופוגעים במאמצים להשגת שלום ופיוס בני-קיימא באזור.
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