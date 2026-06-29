סוריה גינתה את פעילות צה"ל בדרום המדינה: "הפרה של הסכם הפרדת הכוחות"

סוריה גינתה הלילה בחריפות את מה שכינתה "התוקפנות הישראלית" בדרום המדינה, בעקבות דיווחים רשמיים בדמשק על כניסת כוחות לשטח סוריה במחוזות קוניטרה ודרעא, וכן על ירי ארטילרי וירי ממסוקים לעבר אזור הכפר עאבדין שבמערב מחוז דרעא.

בהודעה שפרסם משרד החוץ הסורי באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית סאנא נטען כי הפעילות הישראלית היא "הפרה בוטה של ריבונות סוריה ושלמותה הטריטוריאלית", וכן "הפרה נוספת של החוק הבין-לאומי, מגילת האו"ם והסכם הפרדת הכוחות משנת 1974".