משרד החוץ הסורי טען כי כוחות ישראליים נכנסו לאזור הכפר עאבדין שבמערב דרעא וירו פגזי ארטילריה ומקלעים ממסוק, וקרא לאו"ם ולקהילה הבין-לאומית "למלא את אחריותם"
דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
סוריה גינתה את פעילות צה"ל בדרום המדינה: "הפרה של הסכם הפרדת הכוחות"
סוריה גינתה הלילה בחריפות את מה שכינתה "התוקפנות הישראלית" בדרום המדינה, בעקבות דיווחים רשמיים בדמשק על כניסת כוחות לשטח סוריה במחוזות קוניטרה ודרעא, וכן על ירי ארטילרי וירי ממסוקים לעבר אזור הכפר עאבדין שבמערב מחוז דרעא.
בהודעה שפרסם משרד החוץ הסורי באמצעות סוכנות הידיעות הרשמית סאנא נטען כי הפעילות הישראלית היא "הפרה בוטה של ריבונות סוריה ושלמותה הטריטוריאלית", וכן "הפרה נוספת של החוק הבין-לאומי, מגילת האו"ם והסכם הפרדת הכוחות משנת 1974".
עוד נמסר כי המשך הפעולות "מערער את המאמצים לביסוס הביטחון והיציבות, מגביר את סבלם של התושבים באזורים המותקפים ומבשר על הסלמה ומתיחות נוספות באזור".
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