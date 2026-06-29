השר לשעבר מחמוד קמאטי אמר בריאיון כי ההסכם "נולד מת" וטען כי "אי אפשר ליישם אותו ולא נאפשר את יישומו". לטענתו, חיזבאללה לא מתכוון בשלב זה להסלים את המצב בזירה הפנימית
דורון פסקין | 29 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
בכיר בחיזבאללה: "אנחנו עדיין נותנים הזדמנות לראשי המדינה לחזור בהם מההסכם עם ישראל; שרי חיזבאללה לא יתפטרו"
בכיר חיזבאללה והשר לשעבר מחמוד קמאטי הצהיר היום, בריאיון שפורסם בעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד", כי ארגון הטרור דוחה לחלוטין את הסכם המסגרת שנחתם ביום שישי בוושינגטון בין לבנון לישראל.
עם זאת, הוא הבהיר כי שרי חיזבאללה אינם צפויים להתפטר מהממשלה הלבנונית בטווח הקרוב. לדבריו, "יש חוט דק שאנחנו שומרים עליו כדי לקיים תקשורת ולהדגיש שאיננו רוצים פרידה או ניתוק מוחלט".
קמאטי הוסיף כי חיזבאללה "עדיין נותן הזדמנויות" ומאפשר לראשי המדינה לחזור בהם מהמסלול הנוכחי. "אם יחזרו בהם, אפשר יהיה לתקן את המסלול ולעבוד יחד כדי להגן על המדינה", אמר. מנגד הזהיר: "אם ימשיכו בדרך הזאת וירצו ללכת ל'פיתנה' (מחלוקת חריפה או מלחמת אחים, ד"פ), לחורבן המדינה ולאי-יציבות – אנחנו אנשים שקולים וחכמים ויודעים כיצד להתמודד".
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