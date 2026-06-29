בכיר בחיזבאללה: "אנחנו עדיין נותנים הזדמנות לראשי המדינה לחזור בהם מההסכם עם ישראל; שרי חיזבאללה לא יתפטרו"

בכיר חיזבאללה והשר לשעבר מחמוד קמאטי הצהיר היום, בריאיון שפורסם בעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד", כי ארגון הטרור דוחה לחלוטין את הסכם המסגרת שנחתם ביום שישי בוושינגטון בין לבנון לישראל.

עם זאת, הוא הבהיר כי שרי חיזבאללה אינם צפויים להתפטר מהממשלה הלבנונית בטווח הקרוב. לדבריו, "יש חוט דק שאנחנו שומרים עליו כדי לקיים תקשורת ולהדגיש שאיננו רוצים פרידה או ניתוק מוחלט".