נשיא ארה"ב פרסם פוסט נוסף, בפעם השלישית בשלושה ימים, בו הזהיר מפני הקומוניזם בארה"ב. בפוסטים קודמים כתב: "במשך אלפי שנים, האידאולוגיה הזו לא עבדה אפילו פעם אחת"
טראמפ נגד הקומוניזם: "האיום הגדול ביותר על ארצנו"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, גינה היום פעם נוספת את הקומוניזם, בפעם השלישית בשלושת הימים האחרונים.
בדבריו מהימים האחרונים ביקר טראמפ את הדמוקרטים כי אינם עושים מספיק כדי להתנגד לאידיאולוגיה הזאת, מתוך רצון לא להפסיד קולות בבחירות האמצע הקרבות.
בפוסט שפרסם הלילה כתב טראמפ: "קומוניזם הוא האיום הגדול ביותר על ארצנו מאז מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, פרל הארבור או ה-11 בספטמבר".
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