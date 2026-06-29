טראמפ נגד הקומוניזם: "האיום הגדול ביותר על ארצנו"

נביה ברי השווה בריאיון לשופרו של חיזבאללה את ההבנות בין המדינות להסכם שנחתם בין המדינות ב-1983 ולא יושם לבסוף בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית, חשף כי קיים נתק בינו לבין נשיא לבנון והזהיר מפני האפשרות שמפקד הצבא יוחלף: "קו אדום"