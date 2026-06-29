יו"ר הפרלמנט הלבנוני נגד ההסכם בין לבנון לישראל: "ההסכם לא יעבור ולא ייושם"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, יצא אמש במתקפה חריפה נגד הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון בין לבנון לישראל, בחסות אמריקנית. ברי הגדיר את ההסכם כ"תכתיבים" וטען כי הוא "גרוע פי עשרה מהסכם 17 במאי 1983".

הסכם 17 במאי 1983 היה הסכם ביטחוני ומדיני שנחתם בין ישראל ללבנון לאחר מלחמת לבנון הראשונה. מטרתו הייתה להסדיר את נסיגת צה"ל מלבנון, ליצור סידורי ביטחון ולהביא לנורמליזציה מסוימת ביחסים בין שתי המדינות. ההסכם לא יושם בפועל ובוטל כעבור פחות משנה, בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית בלבנון.