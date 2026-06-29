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נביה ברי השווה בריאיון לשופרו של חיזבאללה את ההבנות בין המדינות להסכם שנחתם בין המדינות ב-1983 ולא יושם לבסוף בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית, חשף כי קיים נתק בינו לבין נשיא לבנון והזהיר מפני האפשרות שמפקד הצבא יוחלף: "קו אדום"

יוני בן מנחם | 29 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נגד ההסכם בין לבנון לישראל: "ההסכם לא יעבור ולא ייושם"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, יצא אמש במתקפה חריפה נגד הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון בין לבנון לישראל, בחסות אמריקנית. ברי הגדיר את ההסכם כ"תכתיבים" וטען כי הוא "גרוע פי עשרה מהסכם 17 במאי 1983".

הסכם 17 במאי 1983 היה הסכם ביטחוני ומדיני שנחתם בין ישראל ללבנון לאחר מלחמת לבנון הראשונה. מטרתו הייתה להסדיר את נסיגת צה"ל מלבנון, ליצור סידורי ביטחון ולהביא לנורמליזציה מסוימת ביחסים בין שתי המדינות. ההסכם לא יושם בפועל ובוטל כעבור פחות משנה, בעקבות לחץ סורי והתנגדות פנימית בלבנון.

בריאיון לעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, אמר ברי כי "ההסכם לא יעבור ולא ייושם". הוא הזהיר מפני כל ניסיון לגרור את לבנון לעימות פנימי או לפגוע במעמדו של צבא לבנון.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 31 במאי 2022

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 31 במאי 2022 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

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