כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

יו"ר הפרלמנט האיראני תקף את חתימת הסכם המסגרת בין המדינות וטען כי איראן "עוקבת אחר הנושא ברצינות"

דורון פסקין | 28 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

קאליבף: "ההסכם בין לבנון לישראל הוא מזימה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, תקף היום את הסכם המסגרת בין לבנון לישראל.

ערוץ "איראן בערבית", ערוץ חדשות הפועל באישור משרד התרבות האיראני, ציטט את דבריו של קאליבף שאמר כי "הבנות וושינגטון בין לבנון לבין הישות הציונית הן מזימה ופיתנה", וציין כי "האימאם עלי אמר שהפיתנה (מלחמה פנימית, ד"פ) חמורה מהרג".

קאליבף הדגיש כי מבחינת טהראן, היעדים המרכזיים הם סיום המלחמה בלבנון, חזרת העקורים ונסיגת ישראל מדרום לבנון. לדבריו, איראן "עוקבת אחר הנושא ברצינות".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 21 ביוני 2026

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 21 ביוני 2026 | צילום: URS FLUEELER / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סרן דוד חזות ז"ל
קצין בגולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן דוד חזות ז"ל נהרג בהיתקלות עם מחבל חיזבאללה

נשיא לבנון, ג'וזף עאון
נשיא לבנון על התקיפות האיראניות הלילה: "הפרה בוטה של ריבונות המדינות"

אורן שלום

ג'וזף עאון גינה את התקיפות על בחריין וכווית, הגדיר אותן איום ישיר על הביטחון והיציבות באזור, והביע סולידריות מלאה עם מדינות המפרץ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת' בבית הלבן, ארה״ב, 2 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images
ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן; משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו יעדים אמריקניים בתגובה

דורון פסקין

התקיפה האמריקנית הגיעה לאחר שאיראן תקפה פעם נוספת מכלית שעברה במצר הורמוז; נשיא ארה"ב: "יתכן שניאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בה בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן כבר לא תתקיים"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, 14 ביוני 2023
תומכי חיזבאללה הפגינו נגד ההסכם; יו"ר הפרלמנט קרא להימנע מפילוג פנימי

דורון פסקין

נביה ברי קרא לאזרחי לבנון להימנע מעימות פנימי – מבלי להזכיר את ההסכם במפורש. נציג חיזבאללה בפרלמנט: "זה אינו הסכם אלא כניעה של השלטון הלבנוני לאמריקה ולאויב הציוני"

שר הביטחון ישראל כ"ץ
כ"ץ: "לא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו"

אורן שלום

שר הביטחון פרסם הצהרה בה התייחס להסכם המסגרת שנחתם מול לבנון: "הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון"

שרי החוץ של מדינות המפרץ ומזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, נפגשים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, 24 בספטמבר 2025
דיווח: מדינות המפרץ מגבשות תפיסת ביטחון חדשה בעקבות המלחמה עם איראן

יוני בן מנחם

אתר אלחליג' אונליין הקטארי פרסם דוח על הלקחים האסטרטגיים, הכלכליים והצבאיים שהפיקו מדינות האזור בעקבות המלחמה

שתפו: