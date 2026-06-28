קאליבף: "ההסכם בין לבנון לישראל הוא מזימה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, תקף היום את הסכם המסגרת בין לבנון לישראל.

ערוץ "איראן בערבית", ערוץ חדשות הפועל באישור משרד התרבות האיראני, ציטט את דבריו של קאליבף שאמר כי "הבנות וושינגטון בין לבנון לבין הישות הציונית הן מזימה ופיתנה", וציין כי "האימאם עלי אמר שהפיתנה (מלחמה פנימית, ד"פ) חמורה מהרג".