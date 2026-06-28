יו"ר הפרלמנט האיראני תקף את חתימת הסכם המסגרת בין המדינות וטען כי איראן "עוקבת אחר הנושא ברצינות"
דורון פסקין | 28 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
קאליבף: "ההסכם בין לבנון לישראל הוא מזימה"
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, תקף היום את הסכם המסגרת בין לבנון לישראל.
ערוץ "איראן בערבית", ערוץ חדשות הפועל באישור משרד התרבות האיראני, ציטט את דבריו של קאליבף שאמר כי "הבנות וושינגטון בין לבנון לבין הישות הציונית הן מזימה ופיתנה", וציין כי "האימאם עלי אמר שהפיתנה (מלחמה פנימית, ד"פ) חמורה מהרג".
קאליבף הדגיש כי מבחינת טהראן, היעדים המרכזיים הם סיום המלחמה בלבנון, חזרת העקורים ונסיגת ישראל מדרום לבנון. לדבריו, איראן "עוקבת אחר הנושא ברצינות".
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