התקיפה האמריקנית הגיעה לאחר שאיראן תקפה פעם נוספת מכלית שעברה במצר הורמוז; נשיא ארה"ב: "יתכן שניאלץ להשלים צבאית את העבודה שהתחלנו בה בהצלחה רבה. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית של איראן כבר לא תתקיים"
דורון פסקין | 28 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן; משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו יעדים אמריקניים בתגובה
פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי מטוסי קרב של הצי האמריקני וחיל האוויר האמריקני ביצעו הלילה תקיפות נגד עשרה יעדים צבאיים איראניים במספר מקומות במצר הורמוז ובסביבתו. זאת בתגובה למתקפת הכטב"מים של איראן.
בהודעה מוקדמת יותר שפרסם CENTCOM נמסר כי לאחר התקיפות האמריקניות אתמול, "ניתנה לאיראן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת כאשר כוחותיה שיגרו כטב"ם תקיפה חד כיווני" שפגע הבוקר במכלית M/T Kiku הנושאת את דגל פנמה. המכלית עברה בסמוך למצר הורמוז כשעליה יותר משני מיליון חביות נפט גולמי.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ב-Truth Social: "מטוסים של ארה"ב תקפו זה עתה אתרי אחסון טילים וכטב"מים איראניים, ואתרי מכ"ם חופיים, בשל הפרת הסכם הפסקת האש, שוב! ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו!".
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