ארה"ב תקפה הלילה פעם נוספת באיראן; משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו יעדים אמריקניים בתגובה

פיקוד המרכז האמריקני של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי מטוסי קרב של הצי האמריקני וחיל האוויר האמריקני ביצעו הלילה תקיפות נגד עשרה יעדים צבאיים איראניים במספר מקומות במצר הורמוז ובסביבתו. זאת בתגובה למתקפת הכטב"מים של איראן.

בהודעה מוקדמת יותר שפרסם CENTCOM נמסר כי לאחר התקיפות האמריקניות אתמול, "ניתנה לאיראן הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש, אך היא בחרה שלא לעשות זאת כאשר כוחותיה שיגרו כטב"ם תקיפה חד כיווני" שפגע הבוקר במכלית M/T Kiku הנושאת את דגל פנמה. המכלית עברה בסמוך למצר הורמוז כשעליה יותר משני מיליון חביות נפט גולמי.