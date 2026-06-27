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אתר אלחליג' אונליין הקטארי פרסם דוח על הלקחים האסטרטגיים, הכלכליים והצבאיים שהפיקו מדינות האזור בעקבות המלחמה

יוני בן מנחם | 27 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: מדינות המפרץ מגבשות תפיסת ביטחון חדשה בעקבות המלחמה עם איראן

המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, שפרצה ב-28 בפברואר 2026 והסתיימה בהסכם הפסקת אש לאחר שבועות של לחימה, מסמנת נקודת מפנה בתפיסת הביטחון של מדינות המפרץ. כך עולה מדוח מיוחד שפרסם האתר הקטארי "אל-ח'ליג' אונליין", הסוקר את הלקחים האסטרטגיים, הכלכליים והצבאיים שהפיקו מדינות האזור בעקבות העימות.

על פי הדוח, המלחמה לא הייתה עוד עימות צבאי מוגבל, אלא מבחן חסר תקדים למערכת הביטחון האזורית. מדינות המפרץ, שבמשך עשרות שנים הסתמכו על הברית האסטרטגית עם ארה"ב ועל נוכחות צבאית אמריקנית רחבה, גילו כי עצם מיקומן הגיאוגרפי הופך אותן לחלק בלתי נפרד מכל עימות בין המעצמות, גם כאשר הן אינן צד ישיר בו.

המלחמה המחישה כי כל הסלמה בין איראן לישראל או לארה"ב עלולה להגיע במהירות לשטחן של מדינות המפרץ ולפגוע ישירות בכלכלתן, בביטחונן וביציבותן.

שרי החוץ של מדינות המפרץ ומזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, נפגשים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, 24 בספטמבר 2025

שרי החוץ של מדינות המפרץ ומזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, נפגשים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, 24 בספטמבר 2025 | צילום: STEFAN JEREMIAH/POOL/AFP via Getty Images

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