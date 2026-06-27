דיווח: מדינות המפרץ מגבשות תפיסת ביטחון חדשה בעקבות המלחמה עם איראן

המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, שפרצה ב-28 בפברואר 2026 והסתיימה בהסכם הפסקת אש לאחר שבועות של לחימה, מסמנת נקודת מפנה בתפיסת הביטחון של מדינות המפרץ. כך עולה מדוח מיוחד שפרסם האתר הקטארי "אל-ח'ליג' אונליין", הסוקר את הלקחים האסטרטגיים, הכלכליים והצבאיים שהפיקו מדינות האזור בעקבות העימות.

על פי הדוח, המלחמה לא הייתה עוד עימות צבאי מוגבל, אלא מבחן חסר תקדים למערכת הביטחון האזורית. מדינות המפרץ, שבמשך עשרות שנים הסתמכו על הברית האסטרטגית עם ארה"ב ועל נוכחות צבאית אמריקנית רחבה, גילו כי עצם מיקומן הגיאוגרפי הופך אותן לחלק בלתי נפרד מכל עימות בין המעצמות, גם כאשר הן אינן צד ישיר בו.