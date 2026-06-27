כ"ץ: "לא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם היום הצהרה מוקלטת בה התייחס להסכם המסגרת שנחתם אמש מול לבנון.

"ההסכם שנחתם אתמול בין ארה"ב, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל", אמר כ"ץ. לדבריו, מדובר ב"הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון, ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן".

הוא הבהיר כי "כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון.