בתגובה לתקיפת המכלית בהורמוז – ארה"ב תקפה הלילה מספר מטרות באיראן

צבא ארה"ב הודיע הלילה כי ביצע "תקיפות כתגובה עוצמתית למתקפה" שבוצעה ב-25 ביוני נגד ספינה מסחרית שחצתה את מצר הורמוז.

לפי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), "מטוסים אמריקניים תקפו אתרי אחסון טילים וכטב"מים איראניים ואתרי מכ"ם חופיים".

עוד נמסר בהודעה כי "התוקפנות הבלתי מוצדקת נגד ספנות מסחרית מצד הכוחות האיראניים הפרה בבירור את הפסקת האש. יתרה מזאת, התנהגותה המסוכנת של איראן ערערה את חופש השיט, בשעה שהמסחר זורם יותר ויותר דרך מסדרון הסחר הבין-לאומי החיוני".