הערכה בירושלים: איראן וחיזבאללה ינסו לטרפד את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי איראן וחיזבאללה יפעלו לטרפד את יישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, הנתפס כמכה דיפלומטית עבור טהראן וארגון הטרור.

לדבריהם, אף שההסכם נחתם, השאלה המרכזית היא האם ניתן יהיה ליישמו בפועל בשטח. יישום מוצלח שלו יפגע להערכתם באופן משמעותי בעיקרון "אחדות הזירות" שאיראן מבקשת לכפות על ארה"ב וישראל.