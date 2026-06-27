ההסכם שנחתם אתמול נתפס כמכה דיפלומטית עבור איראן וחיזבאללה – אם ייושם בהצלחה בפועל, הוא יפגע משמעותית בעיקרון "אחדות הזירות" שמנסה איראן לקדם
יוני בן מנחם | 27 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
הערכה בירושלים: איראן וחיזבאללה ינסו לטרפד את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון
גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי איראן וחיזבאללה יפעלו לטרפד את יישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, הנתפס כמכה דיפלומטית עבור טהראן וארגון הטרור.
לדבריהם, אף שההסכם נחתם, השאלה המרכזית היא האם ניתן יהיה ליישמו בפועל בשטח. יישום מוצלח שלו יפגע להערכתם באופן משמעותי בעיקרון "אחדות הזירות" שאיראן מבקשת לכפות על ארה"ב וישראל.
פרטי הסכם המסגרת ולוחות הזמנים לביצועו טרם פורסמו. עם זאת, ברמה ההצהרתית מדובר בהסכם ביוזמה אמריקנית, הסותר את מזכר ההבנות האמריקני-איראני.
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