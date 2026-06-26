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ההסכם יהווה בסיס להמשך השיחות. ראש הממשלה: "האיראנים מנסים לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון. ישראל, לבנון וארה"ב אומרות להם – זה לא עניינכם"

צוות מגזין אפוק | 26 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת לאחר ארבעה ימי משא ומתן

ישראל ולבנון חתמו היום על הסכם מסגרת בין המדינות שיהווה בסיס להמשך השיחות.

ההסכם הושג לאחר ארבעה ימי משא ומתן. לפנות בוקר הודיעה שגרירות ישראל בוושינגטון כי בשל התארכות הדיונים, המשא ומתן עם לבנון, המתקיים בתיווך אמריקני, יימשך יום נוסף.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הצהרה בנושא, שצולמה לפני כניסת השבת, בה מסר: "אזרחי ישראל, לפני כניסת השבת אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. אתם יודעים שאנחנו מנהלים משא ומתן בוושינגטון בין נציגי ישראל, לבנון וארה"ב. משא ומתן ממושך, והיום הוא נשא פרי.

שגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, ושגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, בעת חתימת ההסכם בוושינגטון, במעמד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 ביוני 2026

שגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, ושגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, בעת חתימת ההסכם בוושינגטון, במעמד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 ביוני 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

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