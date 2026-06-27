כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נביה ברי קרא לאזרחי לבנון להימנע מעימות פנימי – מבלי להזכיר את ההסכם במפורש. נציג חיזבאללה בפרלמנט: "זה אינו הסכם אלא כניעה של השלטון הלבנוני לאמריקה ולאויב הציוני"

דורון פסקין | 27 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

תומכי חיזבאללה הפגינו נגד ההסכם; יו"ר הפרלמנט קרא להימנע מפילוג פנימי

כיממה לאחר חתימת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל בוושינגטון, וברקע מחאות של תומכי חיזבאללה בביירות נגד ההסכם, יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, פרסם היום קריאה לאזרחי לבנון להימנע מפילוג.

בהודעה קצרה שנמסרה מטעמו מסר ברי: "בני עמי בלבנון, לבנון כולה – זו סכנת הפילוג הפנימי". הוא הוסיף פתגם המיוחס לעלי בן אבי טאלב, הנחשב בשיעה לאימאם הראשון וממשיך דרכו של הנביא מוחמד שמשמעותו קריאה שלא להיגרר לעימות פנימי ולא להפוך לכלי בידי אחד הצדדים.

ברי, העומד בראש תנועת אמל ונחשב לבעל ברית מרכזי של חיזבאללה, לא הזכיר בהודעתו במפורש את ההסכם עם ישראל. עם זאת, הצהרתו הרשמית היתה הראשונה שלו לאחר החתימה הרשמית בוושינגטון, ובשעה שבה הרחוב השיעי בלבנון החל להביע התנגדות גלויה להסכם.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, 14 ביוני 2023

יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי, 14 ביוני 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון ישראל כ"ץ
כ"ץ: "לא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון עד שחיזבאללה יפורק מנשקו"

אורן שלום

שר הביטחון פרסם הצהרה בה התייחס להסכם המסגרת שנחתם מול לבנון: "הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון"

שרי החוץ של מדינות המפרץ ומזכיר המדינה של ארה"ב, מרקו רוביו, נפגשים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, 24 בספטמבר 2025
דיווח: מדינות המפרץ מגבשות תפיסת ביטחון חדשה בעקבות המלחמה עם איראן

יוני בן מנחם

אתר אלחליג' אונליין הקטארי פרסם דוח על הלקחים האסטרטגיים, הכלכליים והצבאיים שהפיקו מדינות האזור בעקבות המלחמה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון
הערכה בירושלים: איראן וחיזבאללה ינסו לטרפד את הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון

יוני בן מנחם

ההסכם שנחתם אתמול נתפס כמכה דיפלומטית עבור איראן וחיזבאללה – אם ייושם בהצלחה בפועל, הוא יפגע משמעותית בעיקרון "אחדות הזירות" שמנסה איראן לקדם

מכליות נפט ואוניות משא במצר הורמוז, 22 ביוני 2026
בתגובה לתקיפת המכלית בהורמוז – ארה"ב תקפה הלילה מספר מטרות באיראן

אורן שלום

צבא ארה"ב הודיע כי "מטוסים אמריקניים תקפו אתרי אחסון טילים וכטב"מים איראניים ואתרי מכ"ם חופיים". סגן הנשיא ואנס: "אלימות תיענה באלימות"

שגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, ושגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, בעת חתימת ההסכם בוושינגטון, במעמד מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 26 ביוני 2026
ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת לאחר ארבעה ימי משא ומתן

צוות מגזין אפוק

ההסכם יהווה בסיס להמשך השיחות. ראש הממשלה: "האיראנים מנסים לכפות עלינו נסיגה בכוח מדרום לבנון. ישראל, לבנון וארה"ב אומרות להם - זה לא עניינכם"

שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון
פערים במשא ומתן בין ישראל ללבנון; איראן מפעילה לחץ בניסיון להשפיע | פרשנות

יוני בן מנחם

שגרירות ישראל הודיעה על הארכת השיחות ביום נוסף. בלבנון דווח כי שורת דרישות מצד ארה"ב וישראל מעוררות התנגדות הן בקרב ההנהגה הלבנונית והן בתוך הצבא

שתפו: