תומכי חיזבאללה הפגינו נגד ההסכם; יו"ר הפרלמנט קרא להימנע מפילוג פנימי

כיממה לאחר חתימת הסכם המסגרת בין לבנון לישראל בוושינגטון, וברקע מחאות של תומכי חיזבאללה בביירות נגד ההסכם, יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, פרסם היום קריאה לאזרחי לבנון להימנע מפילוג.

בהודעה קצרה שנמסרה מטעמו מסר ברי: "בני עמי בלבנון, לבנון כולה – זו סכנת הפילוג הפנימי". הוא הוסיף פתגם המיוחס לעלי בן אבי טאלב, הנחשב בשיעה לאימאם הראשון וממשיך דרכו של הנביא מוחמד שמשמעותו קריאה שלא להיגרר לעימות פנימי ולא להפוך לכלי בידי אחד הצדדים.

ברי, העומד בראש תנועת אמל ונחשב לבעל ברית מרכזי של חיזבאללה, לא הזכיר בהודעתו במפורש את ההסכם עם ישראל. עם זאת, הצהרתו הרשמית היתה הראשונה שלו לאחר החתימה הרשמית בוושינגטון, ובשעה שבה הרחוב השיעי בלבנון החל להביע התנגדות גלויה להסכם.