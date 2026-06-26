פערים במשא ומתן בין ישראל ללבנון; איראן מפעילה לחץ בניסיון להשפיע | פרשנות

שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה לפנות בוקר כי בשל התארכות הדיונים, המשא ומתן עם לבנון, המתקיים בתיווך אמריקני, יימשך יום נוסף. גורמים מדיניים בכירים בישראל מסרו כי נכון לנקודת הזמן הנוכחית, השיחות קשות ובין הצדדים נותרו פערים משמעותיים.

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, ארה"ב הציגה במהלך השיחות מתווה ראשוני שנועד להביא לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בתוך 60 יום. אלא שהמתווה כולל שורה של תנאים ביטחוניים ומדיניים המעוררים מחלוקת חריפה בלבנון ומטילים ספק בסיכויי יישומו.