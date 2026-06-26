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שגרירות ישראל הודיעה על הארכת השיחות ביום נוסף. בלבנון דווח כי שורת דרישות מצד ארה"ב וישראל מעוררות התנגדות הן בקרב ההנהגה הלבנונית והן בתוך הצבא

יוני בן מנחם | 26 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

פערים במשא ומתן בין ישראל ללבנון; איראן מפעילה לחץ בניסיון להשפיע | פרשנות

שגרירות ישראל בוושינגטון הודיעה לפנות בוקר כי בשל התארכות הדיונים, המשא ומתן עם לבנון, המתקיים בתיווך אמריקני, יימשך יום נוסף. גורמים מדיניים בכירים בישראל מסרו כי נכון לנקודת הזמן הנוכחית, השיחות קשות ובין הצדדים נותרו פערים משמעותיים.

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, ארה"ב הציגה במהלך השיחות מתווה ראשוני שנועד להביא לנסיגה ישראלית מדרום לבנון בתוך 60 יום. אלא שהמתווה כולל שורה של תנאים ביטחוניים ומדיניים המעוררים מחלוקת חריפה בלבנון ומטילים ספק בסיכויי יישומו.

בלב המחלוקת ניצבת דרישה אמריקנית, הנתפסת בלבנון כהיענות לדרישות ישראל, שלפיה צבא לבנון יפעל נגד תשתיות ויכולות צבאיות של חיזבאללה גם באזורים שמצפון לנהר הליטני ובשטחים שאינם נמצאים בשליטת ישראל. לצורך כך מוצעת מעורבות אמריקנית ישירה בתיאום המבצעי ובפיקוח על פעילותו של צבא לבנון.

שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון

שיחות המשא ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון | צילום: שמוליק עלמני, שגרירות ישראל

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