האיחוד האירופי העביר לאוקראינה 3.2 מיליארד אירו במסגרת הלוואת ענק

יממה לאחר שאישר את המהלך, הצביע הסנאט שוב והפעם דחה את ההצעה להגבלת פעולותיו של הממשל מול איראן. נשיא ארה"ב בירך: "ההצבעה הזו מעמידה את איראן על המשמר"