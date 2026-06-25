אוקראינה קיבלה את התשלום הראשון מתוך חבילת תמיכה בהיקף של עד 90 מיליארד אירו לשנים 2026-2027. הכספים יופנו לצרכים תקציביים דחופים ולהמשך המלחמה מול רוסיה. במקביל, האיחוד נערך להעברת סיוע נוסף לייצור ולרכישת רחפנים
דורון פסקין | 25 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
האיחוד האירופי העביר לאוקראינה 3.2 מיליארד אירו במסגרת הלוואת ענק
האיחוד האירופי העביר היום לאוקראינה 3.2 מיליארד אירו, כתשלום ראשון במסגרת הלוואת התמיכה החדשה לקייב, שהיקפה הכולל הוא עד 90 מיליארד אירו בשנים 2026-2027.
ההודעה הרשמית נמסרה במהלך ועידת השיקום של אוקראינה, הנערכת בעיר גדנסק שבפולין, בנוכחות נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, וראש ממשלת אוקראינה, יוליה סבירידנקו.
לפי הנציבות האירופית, מדובר במנה הראשונה במסגרת מנגנון ,Ukraine Support Loan שנועד לסייע לאוקראינה לכסות צרכים תקציביים דחופים, לשמר את פעילות מוסדות המדינה ולחזק את יכולתה להמשיך להתמודד עם המלחמה מול רוסיה.
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