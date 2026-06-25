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יו"ר הפרלמנט, ומי שעומד בראש צוות המשא ומתן האיראני, התייחס לטענות האמריקניות. השבוע ציין נשיא ארה"ב כי "הכסף והסנקציות שמשרד האוצר האמריקני משחרר ישמשו לרכישת מזון וציוד רפואי, אך ורק מארה"ב".

אורן שלום | 25 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

קאליבף: הטענה של ארה"ב שהנכסים האיראנים שהופשרו ישמשו לרכישת מוצרים אמריקנים – כזב

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, התייחס היום בפוסט שפרסם לטענות האמריקניות בנוגע לתנאים הקשורים לנכסים שהופשרו במסגרת מזכר ההבנות.

קאליבף כתב כי "אמריקה טוענת בכזב שהנכסים שלנו שהופשרו יקנו את החקלאות שלהם. מעניין.

"היבול היחיד שאנחנו קוצרים הוא מה שאתם זרעתם: עשורים של חוסר אמון. זה אורגני, שופע ותוצרת ביתית. אבל כנראה שארה"ב מייצאת רק פולי סויה מהונדסים גנטית, הבטחות שבורות ודיבורי זבל".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 3 ביוני 2024

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 3 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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