קאליבף: הטענה של ארה"ב שהנכסים האיראנים שהופשרו ישמשו לרכישת מוצרים אמריקנים – כזב

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, התייחס היום בפוסט שפרסם לטענות האמריקניות בנוגע לתנאים הקשורים לנכסים שהופשרו במסגרת מזכר ההבנות.

קאליבף כתב כי "אמריקה טוענת בכזב שהנכסים שלנו שהופשרו יקנו את החקלאות שלהם. מעניין.