הסנאט האמריקני הפך את החלטתו והצביע נגד עצירת המלחמה באיראן

הסנאט האמריקני הפך הלילה את החלטתו והצביע נגד ההצעה לעצירת המלחמה עם איראן, יממה בלבד לאחר שאישר אותה.

בהצבעה הלילה תמכו בהצעה 47 סנאטורים, לעומת 50 שהתנגדו לה. השינוי הגיע על רקע ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמש בקונגרס. לפי דיווחים בארה"ב, טראמפ שוחח עם הסנאטורים הרפובליקנים על מדיניות הבית הלבן והתייחס לחששותיהם בנוגע למזכר ההבנות האחרון עם טהראן.