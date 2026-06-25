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יממה לאחר שאישר את המהלך, הצביע הסנאט שוב והפעם דחה את ההצעה להגבלת פעולותיו של הממשל מול איראן. נשיא ארה"ב בירך: "ההצבעה הזו מעמידה את איראן על המשמר"

אורן שלום | 25 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

הסנאט האמריקני הפך את החלטתו והצביע נגד עצירת המלחמה באיראן

הסנאט האמריקני הפך הלילה את החלטתו והצביע נגד ההצעה לעצירת המלחמה עם איראן, יממה בלבד לאחר שאישר אותה.

בהצבעה הלילה תמכו בהצעה 47 סנאטורים, לעומת 50 שהתנגדו לה. השינוי הגיע על רקע ביקורו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמש בקונגרס. לפי דיווחים בארה"ב, טראמפ שוחח עם הסנאטורים הרפובליקנים על מדיניות הבית הלבן והתייחס לחששותיהם בנוגע למזכר ההבנות האחרון עם טהראן.

בהצבעה הקודמת הצטרפו לדמוקרטים ארבעה סנאטורים רפובליקנים – ראנד פול, סוזן קולינס, ביל קסידי וליסה מרקאוסקי – ותמכו בעצירת המלחמה. הלילה שינו פול וקסידי את עמדתם: פול נמנע, ואילו קסידי הצביע נגד ההצעה. קולינס ומרקאוסקי נותרו בעמדתן והצביעו פעם נוספת לצד הדמוקרטים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביוני 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביוני 2026 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

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