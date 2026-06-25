רס"ר (מיל׳) באסל סויד ז"ל נהרג כתוצאה מהתהפכות רכב. לוחם נוסף נפצע באורח בינוני
צוות מגזין אפוק | 25 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
חייל במילואים נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון
צה"ל הודיע הבוקר כי רס"ר (מיל׳) באסל סויד, בן 32 מפקיעין, נהרג בפעילות מבצעית בדרום לבנון.
רס"ר סויד ז"ל שירת כנהג בגדוד 75, עוצבת "סער מגולן" (7). הוא נהרג בהתהפכות רכב בדרום לבנון. לפי דובר צה"ל, מדובר בתאונה מבצעית במהלך פעילות שגרתית.
באותה תאונה נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו