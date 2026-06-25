הרעידות, בעוצמה של 7.2 ו-7.5 גרמו להרס רב בצפון המדינה. נשיאת ונצואלה הודיעה כי עשרות מבנים קרסו. נשיא ארה"ב הגיב: "נהיה שם בשביל ידידינו החדשים והנהדרים. הדיווחים הראשוניים אינם טובים"
דורון פסקין | 25 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
עשרות הרוגים ומאות פצועים בשתי רעידות אדמה בוונצואלה
ונצואלה נכנסה הלילה למצב חירום לאחר ששתי רעידות אדמה עזות פקדו את צפון המדינה בהפרש של פחות מדקה. הרעידות טלטלו את הבירה קראקס וגרמו לקריסת מבנים בכמה מוקדים.
לפי הנתונים המעודכנים של המכון הגיאולוגי של ארה"ב, הרעידה המרכזית הייתה בעוצמה 7.5 ומוקדה כ-16 קילומטרים מדרום-מערב לעיר מורון, בעומק של כעשרה קילומטרים. כ-39 שניות קודם לכן נרשמה רעידה חזקה נוספת, בעוצמה 7.2.
על פי דיווחים ראשוניים של הרשויות בוונצואלה, לפחות 32 בני אדם נהרגו ויותר מ-700 נפצעו. עם זאת, הנתונים עדיין אינם כוללים את מלוא הדיווחים מאזורים שנפגעו קשה, ובהם מדינת לה גואירה הסמוכה לקראקס.
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