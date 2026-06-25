עשרות הרוגים ומאות פצועים בשתי רעידות אדמה בוונצואלה

ונצואלה נכנסה הלילה למצב חירום לאחר ששתי רעידות אדמה עזות פקדו את צפון המדינה בהפרש של פחות מדקה. הרעידות טלטלו את הבירה קראקס וגרמו לקריסת מבנים בכמה מוקדים.

לפי הנתונים המעודכנים של המכון הגיאולוגי של ארה"ב, הרעידה המרכזית הייתה בעוצמה 7.5 ומוקדה כ-16 קילומטרים מדרום-מערב לעיר מורון, בעומק של כעשרה קילומטרים. כ-39 שניות קודם לכן נרשמה רעידה חזקה נוספת, בעוצמה 7.2.