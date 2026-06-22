נתניהו: "לצה"ל יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום בדרום לבנון"

על רקע המתיחות בדרום לבנון והפסקת האש הנוכחית, פרסם היום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הצהרה בה התייחס למצב וליכולת של צה"ל לפעול, על אף הלחץ האמריקני.

"ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה", אמר נתניהו.