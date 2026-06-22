ראש ממשלת בריטניה הודיע על התפטרותו: "שמעתי את המסר של חברי הפרלמנט של הלייבור"

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע היום על התפטרותו מהנהגת מפלגת הלייבור, פחות משנתיים לאחר שנכנס לדאונינג 10 בעקבות ניצחון מפלגתו בבחירות הכלליות ביולי 2024.

בהצהרה שנשא מחוץ למעון ראש הממשלה אמר סטארמר כי שאל את עצמו אם הוא עדיין האדם המתאים ביותר להוביל את הלייבור בבחירות הכלליות הבאות. "שמעתי את המסר של חברי הפרלמנט של הלייבור", אמר. "אני מקבל את התשובה הזאת ברוח טובה, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. שוחחתי הבוקר עם הוד מלכותו המלך ועדכנתי אותו בהחלטתי".