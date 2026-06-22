קיר סטארמר, המכהן כראש ממשלה כשנתיים, הודיע כי יישאר בתפקיד עד לבחירת יורש מתוך מפלגת הלייבור ויפעל להעברה מסודרת של השלטון. ההתפטרות מגיעה לאחר לחץ גובר במפלגה וערעור על מנהיגותו
דורון פסקין | 22 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ראש ממשלת בריטניה הודיע על התפטרותו: "שמעתי את המסר של חברי הפרלמנט של הלייבור"
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע היום על התפטרותו מהנהגת מפלגת הלייבור, פחות משנתיים לאחר שנכנס לדאונינג 10 בעקבות ניצחון מפלגתו בבחירות הכלליות ביולי 2024.
בהצהרה שנשא מחוץ למעון ראש הממשלה אמר סטארמר כי שאל את עצמו אם הוא עדיין האדם המתאים ביותר להוביל את הלייבור בבחירות הכלליות הבאות. "שמעתי את המסר של חברי הפרלמנט של הלייבור", אמר. "אני מקבל את התשובה הזאת ברוח טובה, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. שוחחתי הבוקר עם הוד מלכותו המלך ועדכנתי אותו בהחלטתי".
סטארמר הדגיש כי לא יעזוב מיד את ראשות הממשלה. "אישאר בתפקידי עד להשלמת התהליך", אמר, והתחייב לעשות כל שביכולתי כדי להבטיח העברת סמכויות מסודרת. עוד הוסיף כי יעניק ליורשו "תמיכה מלאה וחד-משמעית".
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