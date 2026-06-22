מהפך מסתמן בקולומביה: מועמד הימין בדרך לניצחון בבחירות לנשיאות

קולומביה התעוררה הבוקר לשינוי פוליטי מסתמן. לפי הספירה המקדמית של רשות הבחירות, מועמד הימין אבלרדו דה לה אספרייה, המכונה "הנמר", מסתמן כמנצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, לאחר שזכה ב-12,959,515 קולות – 49.66% מכלל הקולות.

מולו התמודד מועמד השמאל איבן ספדה, שנתמך על ידי הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, וזכה לפי הנתונים המקדמיים ב-12,708,695 קולות – 48.70%. מדובר בפער של כ-250 אלף קולות בלבד, באחת ממערכות הבחירות הצמודות שידעה קולומביה. שיעור ההשתתפות בבחירות עמד על 63.6%.