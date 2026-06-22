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אבלרדו דה לה אספרייה מוביל בפער זעום לאחר שכמעט כל הקלפיות נספרו. עם זאת, התוצאות הרשמיות יוכרזו רק לאחר שלב בדיקה רשמי. ניצחונו צפוי לסמן תפנית ביחסים עם ישראל

דורון פסקין | 22 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

מהפך מסתמן בקולומביה: מועמד הימין בדרך לניצחון בבחירות לנשיאות

קולומביה התעוררה הבוקר לשינוי פוליטי מסתמן. לפי הספירה המקדמית של רשות הבחירות, מועמד הימין אבלרדו דה לה אספרייה, המכונה "הנמר", מסתמן כמנצח בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, לאחר שזכה ב-12,959,515 קולות – 49.66% מכלל הקולות.

מולו התמודד מועמד השמאל איבן ספדה, שנתמך על ידי הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, וזכה לפי הנתונים המקדמיים ב-12,708,695 קולות – 48.70%. מדובר בפער של כ-250 אלף קולות בלבד, באחת ממערכות הבחירות הצמודות שידעה קולומביה. שיעור ההשתתפות בבחירות עמד על 63.6%.

כמעט כל הקלפיות כבר נספרו, אולם בקולומביה הספירה המקדמית אינה מהווה הכרזה משפטית סופית על זהות המנצח. הבוקר החל שלב הבדיקה הרשמי, שבמסגרתו נבחנים הפרוטוקולים, ההשגות והערעורים. רק בתום ההליך יפורסמו התוצאות הרשמיות והמחייבות.

המועמד לנשיאות קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, בנאום לתומכיו לאחר הבחירות, 21 ביוני 2026

המועמד לנשיאות קולומביה, אבלרדו דה לה אספרייה, בנאום לתומכיו לאחר הבחירות, 21 ביוני 2026 | צילום: Juan BARRETO / AFP via Getty Images

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