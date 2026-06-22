טראמפ הציע להכניס את סוריה לעימות עם חיזבאללה; בדמשק ובביירות מסתייגים

בעולם הערבי עוקבים בדריכות אחר דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר בימים האחרונים כמה פעמים כי הוא מאוכזב מאופן הטיפול של ישראל בחיזבאללה בלבנון, וכי הוא שוקל לערב את סוריה במערכה נגד הארגון.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ב-21 ביוני אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה מצליחה להכריע את חיזבאללה. הוא מתח ביקורת על אופי הלחימה בלבנון וטען כי צה"ל אינו מסוגל לפעול מבלי להפיל בניינים. עוד אמר כי הוא שוקל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה.