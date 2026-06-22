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בישראל מעריכים כי דברי הנשיא האמריקני נועדו בעיקר להפעיל לחץ מדיני, ולא מבטאים תוכנית צבאית מעשית

יוני בן מנחם | 22 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ הציע להכניס את סוריה לעימות עם חיזבאללה; בדמשק ובביירות מסתייגים

בעולם הערבי עוקבים בדריכות אחר דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר בימים האחרונים כמה פעמים כי הוא מאוכזב מאופן הטיפול של ישראל בחיזבאללה בלבנון, וכי הוא שוקל לערב את סוריה במערכה נגד הארגון.

בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ב-21 ביוני אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה מצליחה להכריע את חיזבאללה. הוא מתח ביקורת על אופי הלחימה בלבנון וטען כי צה"ל אינו מסוגל לפעול מבלי להפיל בניינים. עוד אמר כי הוא שוקל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיב אמש לדברים. בריאיון לערוץ "אל-משהד" אמר כי דבריו של טראמפ פורשו באופן שגוי.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 30 במרץ 2026 | צילום: Sean Gallup/Getty Images

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