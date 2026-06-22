השיחות בשווייץ: ארה"ב ואיראן סיכמו על מפת דרכים להסכם בתוך 60 יום

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קטאר ופקיסטן, המתווכות בין הצדדים, הודיעו על "התקדמות מעודדת" בסבב השיחות הראשון. הצדדים הסכימו להקים תא למניעת חיכוך שנועד לסייע בהבטחת הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון

דורון פסקין | 22 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

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קטאר ופקיסטן הודיעו לפנות בוקר על סיומו של הסבב הראשון בשיחות בדרג גבוה בין ארה"ב לאיראן, שנערכו במסגרת מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. לדבריהן, הפסגה התקיימה ב"אווירה חיובית ובונה", והצדדים רשמו "התקדמות מעודדת".

השיחות התקיימו באתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ, סמוך ללוצרן, בהשתתפות נציגי איראן, ארה"ב ושתי המדינות המתווכות – קטאר ופקיסטן.

לפי ההודעה המשותפת לדוחה ואיסלמבאד, הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה שתפקח מבחינה מדינית על התהליך. ראשי צוותי המשא ומתן ידווחו לוועדה באופן שוטף ויובילו קבוצות עבודה שיעסקו בסוגיות הגרעין והסנקציות, וכן בגיבוש מנגנון לפיקוח וליישוב מחלוקות שיבטיח את יישום מזכר ההבנות.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, במהלך השיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ, 21 ביוני 2026

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, וראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, במהלך השיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ, 21 ביוני 2026 | צילום: Nathan Howard-Pool/Getty Images

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