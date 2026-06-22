השיחות בשווייץ: ארה"ב ואיראן סיכמו על מפת דרכים להסכם בתוך 60 יום

פזשכיאן הציג את הקווים האדומים של ארצו, על רקע השיחות בשוויץ. לטענתו, "בעבר אמרו שעלינו להניח בצד את הטילים, אבל היום הם קיבלו את הזכות הזו של העם האיראני"