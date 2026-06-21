בנק ישראל הציג רפורמה חדשה בתחום העמלות הבנקאיות

בנק ישראל פרסם היום רפורמה חדשה בתחום העמלות הבנקאיות, שנועדה לפשט את מנגנון החיוב על פעולות שוטפות בחשבון, לשפר את יכולת ההשוואה בין הבנקים ולהוזיל חלק מהשירותים הבסיסיים ללקוחות.

הרפורמה תיכנס לתוקף באופן מדורג: הפיקוח על דמי כרטיס חיוב מיידי, כרטיס דביט, יחל ב-1 באוקטובר 2026, ואילו המודל החדש לניהול חשבון תשלום ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2027. עם זאת, הבנקים יוכלו להקדים את יישום ההוראות.