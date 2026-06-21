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הרפורמה תיכנס לתוקף באופן מדורג ותחליף את שיטת גביית העמלות הקבועה בשוק. במסגרת המודל החדש, העמלה עבור 100 הפעולות הראשונות בחודש תוגבל ל-10 שקלים

דורון פסקין | 21 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

בנק ישראל הציג רפורמה חדשה בתחום העמלות הבנקאיות

בנק ישראל פרסם היום רפורמה חדשה בתחום העמלות הבנקאיות, שנועדה לפשט את מנגנון החיוב על פעולות שוטפות בחשבון, לשפר את יכולת ההשוואה בין הבנקים ולהוזיל חלק מהשירותים הבסיסיים ללקוחות.

הרפורמה תיכנס לתוקף באופן מדורג: הפיקוח על דמי כרטיס חיוב מיידי, כרטיס דביט, יחל ב-1 באוקטובר 2026, ואילו המודל החדש לניהול חשבון תשלום ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2027. עם זאת, הבנקים יוכלו להקדים את יישום ההוראות.

במרכז הרפורמה עומד שירות חדש בשם "ניהול חשבון תשלום", שיאגד את הפעולות הבסיסיות בחשבון. השירות יכלול, בין היתר, זיכוי וחיוב חשבון, הפקדה ומשיכה של מזומן, העברה לחשבון אחר, משיכה, פדיון או הפקדת שיק ותשלום שובר. לפי בנק ישראל, השירות יחול על לקוחות יחידים ועל עסקים קטנים המחזיקים בחשבון תשלום פעיל, ללא צורך בהצטרפות יזומה מצד הלקוח.

בנק ישראל

בנק ישראל | צילום: CC BY-SA 4.0 Deed/אורי פרקש

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