הרמטכ"ל: "הפסקת האש שהוכרזה שברירית"

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רא"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בדרום לבנון והתייחס ללחימה בחיזבאללה: "המטרה שלנו ברורה ונותרה הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל"

אורן שלום | 21 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

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הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, מפקדי החטיבות המתמרנות ומפקדים נוספים.

בדברים שנשא במהלך הערכת המצב אמר זמיר: "אנחנו בתוך המערכה הרב זירתית וממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה. זו פעילות מבצעית חסרת תקדים.

"המטרה שלנו ברורה ונותרה: הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. לשם כך אנחנו פועלים, ולשם כך אנחנו מכווינים את כלל המאמצים שלנו. גם הפעילות במרחבי עלי טהאר והבופור נועדה לשרת את התכלית הזו".

רא"ל אייל זמיר, במהלך הערכת המצב בדרום לבנון היום

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, במהלך הערכת המצב בדרום לבנון היום | צילום: דובר צה"ל

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