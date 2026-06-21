הרמטכ"ל: "הפסקת האש שהוכרזה שברירית"

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, מפקדי החטיבות המתמרנות ומפקדים נוספים.

בדברים שנשא במהלך הערכת המצב אמר זמיר: "אנחנו בתוך המערכה הרב זירתית וממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה. זו פעילות מבצעית חסרת תקדים.

"המטרה שלנו ברורה ונותרה: הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. לשם כך אנחנו פועלים, ולשם כך אנחנו מכווינים את כלל המאמצים שלנו. גם הפעילות במרחבי עלי טהאר והבופור נועדה לשרת את התכלית הזו".