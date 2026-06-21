משבר דלק בקרים; הממשל עצר את מכירת הדלק לציבור ולעסקים

הממשל הרוסי בחצי האי קרים הודיע היום על עצירת מכירת הדלק בתחנות הדלק לציבור, לעסקים ולחברות. לפי ההודעה, בשלב זה יוקצה הדלק רק לשירותים ממשלתיים חיוניים.

בהודעה שפרסם סרגיי אקסיונוב, ראש הממשל הרוסי בקרים, נמסר כי החל מהבוקר הופסקה בתחנות הדלק בחצי האי מכירת הדלק בכל אמצעי התשלום – מזומן, תשלום ללא מזומן ותלושים. לדבריו, הדלק יסופק רק לשירותים ממשלתיים "המבטיחים את תפקודה וביטחונה של הרפובליקה".