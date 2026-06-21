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הממשל הרוסי בחצי האי הודיע כי הדלק יוקצה בשלב זה רק לשירותים ממשלתיים חיוניים

דורון פסקין | 21 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

משבר דלק בקרים; הממשל עצר את מכירת הדלק לציבור ולעסקים

הממשל הרוסי בחצי האי קרים הודיע היום על עצירת מכירת הדלק בתחנות הדלק לציבור, לעסקים ולחברות. לפי ההודעה, בשלב זה יוקצה הדלק רק לשירותים ממשלתיים חיוניים.

בהודעה שפרסם סרגיי אקסיונוב, ראש הממשל הרוסי בקרים, נמסר כי החל מהבוקר הופסקה בתחנות הדלק בחצי האי מכירת הדלק בכל אמצעי התשלום – מזומן, תשלום ללא מזומן ותלושים. לדבריו, הדלק יסופק רק לשירותים ממשלתיים "המבטיחים את תפקודה וביטחונה של הרפובליקה".

המהלך הנוכחי הוא החרפה של הגבלות שהחלו כבר בסוף מאי. לפי אינטרפקס, ב-22 במאי הוטלה בסבסטופול מגבלה של 20 ליטר דלק לאדם בתחנות הדלק. ב-29 במאי החלו הגבלות גם בקרים, וב-31 במאי הפסיקו שתי רשתות תחנות דלק מרכזיות בחצי האי למכור בנזין מסוג אוקטן 95 במכירה חופשית, והמשיכו לספקו רק באמצעות תלושים. ב-4 ביוני הודיע אקסיונוב על עצירה זמנית של המכירה החופשית של בנזין בקרים.

גשר חצי האי קרים, 15 במאי 2018

גשר חצי האי קרים, 15 במאי 2018 | צילום: ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP via Getty Images

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