המגעים מתקיימים בחסות פקיסטן וקטאר. טהראן דורשת ערבויות ליישום ההבנות ולסיום הלחימה בכל החזיתות, ואילו וושינגטון מבקשת להתקדם להבנות בנושא הגרעין
דורון פסקין | 21 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
על רקע המתיחות בלבנון ובהורמוז – נפתחו השיחות בין איראן לארה"ב בשווייץ
באתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ נפתחו היום השיחות הראשונות בין איראן לארה"ב מאז חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה.
המגעים מתקיימים בחסות פקיסטן וקטאר, ובצל מתיחות מחודשת בדרום לבנון ובמצר הורמוז.
משרד החוץ השווייצרי אישר כי המשלחות האמריקנית והאיראנית הגיעו לאתר השיחות. בהודעה רשמית נמסר כי שווייץ ממשיכה להעמיד לרשות הצדדים בבורגנשטוק "מסגרת דיסקרטית ואמינה" לדיונים על יישום מזכר ההבנות.
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