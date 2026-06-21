נשיא איראן: "מה שוודאי הוא שעל זכות העשרת האורניום לעולם לא נוותר והצד השני נאלץ לקבל זאת"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הציג היום את מזכר ההבנות בין טהראן לוושינגטון כהסדר שמיטיב, לדבריו, עם העם האיראני, אך הבהיר כי איראן אינה מתכוונת לוותר על שני הנכסים האסטרטגיים המרכזיים שלה: העשרת אורניום ותוכנית הטילים.

בדברים שנשא בכנס "המדיניות המוניטרית והבנקאית" בטהראן, הדגיש פזשכיאן, לפי סוכנות הידיעות הרשמית IRNA, כי ארה"ב מבקשת לקבל ערבויות לכך שאיראן לא תפתח נשק גרעיני, אולם מבחינת טהראן אין מדובר בוויתור חדש.