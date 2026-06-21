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פזשכיאן הציג את הקווים האדומים של ארצו, על רקע השיחות בשוויץ. לטענתו, "בעבר אמרו שעלינו להניח בצד את הטילים, אבל היום הם קיבלו את הזכות הזו של העם האיראני"

דורון פסקין | 21 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיא איראן: "מה שוודאי הוא שעל זכות העשרת האורניום לעולם לא נוותר והצד השני נאלץ לקבל זאת"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הציג היום את מזכר ההבנות בין טהראן לוושינגטון כהסדר שמיטיב, לדבריו, עם העם האיראני, אך הבהיר כי איראן אינה מתכוונת לוותר על שני הנכסים האסטרטגיים המרכזיים שלה: העשרת אורניום ותוכנית הטילים.

בדברים שנשא בכנס "המדיניות המוניטרית והבנקאית" בטהראן, הדגיש פזשכיאן, לפי סוכנות הידיעות הרשמית IRNA, כי ארה"ב מבקשת לקבל ערבויות לכך שאיראן לא תפתח נשק גרעיני, אולם מבחינת טהראן אין מדובר בוויתור חדש.

לדבריו, ארה"ב רוצה שלא תהיה לנו פצצת אטום. זה אותו נושא שהמנהיג העליון הדגיש במשך שנים – שאיראן אינה מתכוונת לבנות פצצת אטום. הודענו על כך פעמים רבות וזה אינו דבר חדש. אם יהיה צורך לומר זאת גם בכתב, נכתוב שאין לנו כוונה לבנות פצצת אטום".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 23 באוקטובר 2024 | צילום: ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP via Getty Images

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 23 באוקטובר 2024 | צילום: ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP via Getty Images

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