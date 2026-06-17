ההצהרה פורסמה בתום הפסגה בצרפת. "נחזק את הסנקציות שלנו על רוסיה, לרבות אלה המוטלות על מגזרי הנפט והגז"
דורון פסקין | 17 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
מנהיגי ה-G7 בהצהרה משותפת: נרחיב את הסיוע הצבאי לאוקראינה ונגביר את הלחץ על רוסיה
מנהיגי מדינות ה-G7 הודיעו היום, בתום פסגת אוויאן בצרפת, כי יגבירו את הסיוע הצבאי לאוקראינה, בדגש על מערכות הגנה אווירית, מיירטים ויכולות ארוכות טווח.
בהודעתם הרשמית נמסר כי המדינות יפעלו גם להעמקת הלחץ על "כלכלת המלחמה הרוסית", בין היתר באמצעות החמרת הסנקציות על מגזרי הנפט והגז של רוסיה.
"אנו, מנהיגי ה-G7, עומדים מאוחדים בתמיכתנו הבלתי מתפשרת באוקראינה בהגנה על חירותה, ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית", נכתב בהודעה. המנהיגים הביעו סולידריות עם אזרחי אוקראינה, הסובלים מהתקפות על תשתיות קריטיות ועל אתרי מורשת תרבותית.
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