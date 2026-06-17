המחאה, שהחלה בעיקר בצפון המדינה ובמזרחה, התפשטה בימים האחרונים גם לערים ואזורים נוספים. המוחים טוענים כי המשטר לא שופט את אנשי משטר אסד ולא עושה צדק, אלא דווקא ממנה אותם לתפקידים שונים
דורון פסקין | 17 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
סוריה: מחאת הרחוב נגד אנשי משטר אסד מתרחבת
בסוריה מתרחבת בימים האחרונים מחאת רחוב נגד מי שמזוהים עם המשטר הסורי המודח, ובראשם אלה המכונים במדינה "שביחה" – כינוי שניתן במהלך שנות מלחמת האזרחים לפעילים, מודיעים, אנשי מיליציות ותומכים אלימים של משטר אסד.
המחאה, שהחלה בעיקר בצפון המדינה ובמזרחה, התפשטה בימים האחרונים גם לערים ואזורים נוספים. המפגינים מוחים על כך שהמשטר הקיים בראשות הנשיא אחמד א-שרע לא עושה "צדק" עם המפגינים ולא שופט את אנשי משטר אסד, אלא דווקא ממנה אותם לתפקידים שונים.
הזעם הציבורי אינו מסתכם בקריאות כלליות. בדיר א-זור הוקם בשבוע שעבר "אוהל כבוד", שבו התכנסו תושבים בדרישה להאיץ את מסלול הצדק ולהעמיד לדין חשודים במעורבות בהפרות נגד אזרחים בתקופת המשטר הקודם.
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