ההצעה עברה בשתי הצבעות ברוב של 61 ו-62 חברי כנסת. 48 התנגדו. גוטליב: "אני עומדת על חסינותי המהותית – זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי"
מליאת הכנסת אישרה חסינות מפני העמדה לדין לח"כ טלי גוטליב
מליאת הכנסת אישרה היום את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב.
מדוברות הכנסת נמסר כי ההחלטה התקבלה בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת ועל פי שתי עילות: המעשה בוצע בזמן מילוי תפקידה או למען מילוי תפקידה כחברת כנסת; כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה.
61 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה הראשונה, מול 48 שהתנגדו. 62 חברי כנסת תמכו באישור קביעת החסינות על פי העילה השנייה, מול 48 שהתנגדו.
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