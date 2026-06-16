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נשיא ארה"ב נפגש בשולי ועידת ה-G7 עם אמיר קטאר ומתח ביקורת חריפה על פעילות ישראל בלבנון: "ישראל נלחמת בחיזבאללה יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים". לדבריו, "אלמלא אני, ישראל הייתה נמחקת מעל פני האדמה במאה אחוז"

דורון פסקין | 16 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה; אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר בזה"

בשולי פסגת מנהיגי ה-G7, מתח נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקורת על התנהלות ישראל בלבנון, בעת פגישתו עם אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמד אאל ת'אני.

"ישראל נלחמת בחיזבאללה יותר מדי זמן ויותר מדי אנשים נהרגים", אמר טראמפ וציין כי "לא צריך להפיל בניין דירות בכל פעם שמחפשים מישהו, כי יש הרבה אנשים בבנייני הדירות האלה, והם לא כולם חיזבאללה. את זה אני יכול לומר לכם".

לדבריו, "הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, כי למען האמת אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר בזה. אם ישראל לא יכולה לעשות את העבודה בלי להרוג את כל האחרים, הוא (אחמד א-שרע, ד"פ) יעשה את העבודה. סוריה תעשה את העבודה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בשולי פסגת מנהיגי ה-G7, היום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בשולי פסגת מנהיגי ה-G7, היום | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

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