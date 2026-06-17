מכליות נפט איראניות יצאו מאזור המצור האמריקני: "יצוא הנפט הראשון של איראן זה חודשיים"

הלילה דיווח אתר TankerTrackers – אתר מעקב אחר תנועת מכליות נפט, כי שתי מכליות ענק של חברת המכליות הלאומית של איראן יצאו מאזור המצור הימי שהטילה ארה"ב.

לפי האתר, שתי המכליות – "דיונה" ו"הירו 2" נושאות יחד כ-3.8 מיליון חביות נפט גולמי איראני. ב"טנקר טראקרז" ציינו כי המידע מבוסס על נתוני AIS – מערכת הזיהוי האוטומטית של כלי שיט – שאומתו באמצעות תמונות לוויין שצולמו ביום שני.