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לפי אתר המעקב TankerTrackers, שתי מכליות ענק הנושאות כ-3.8 מיליון חביות נפט גולמי חצו את אזור המצור הימי. מחירי הנפט ממשיכים לרדת והגיעו למחיר הנמוך ביותר מאז חודש מרץ

דורון פסקין | 17 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

מכליות נפט איראניות יצאו מאזור המצור האמריקני: "יצוא הנפט הראשון של איראן זה חודשיים"

הלילה דיווח אתר TankerTrackers – אתר מעקב אחר תנועת מכליות נפט, כי שתי מכליות ענק של חברת המכליות הלאומית של איראן יצאו מאזור המצור הימי שהטילה ארה"ב.

לפי האתר, שתי המכליות – "דיונה" ו"הירו 2" נושאות יחד כ-3.8 מיליון חביות נפט גולמי איראני. ב"טנקר טראקרז" ציינו כי המידע מבוסס על נתוני AIS – מערכת הזיהוי האוטומטית של כלי שיט – שאומתו באמצעות תמונות לוויין שצולמו ביום שני.

הבוקר עדכנה החברה כי מכלית איראנית שלישית, "סטרים", התקרבה לקו המצור מכיוון האזור הכלכלי הבלעדי של פקיסטן, שם שהתה בשבעת השבועות האחרונים והמתינה לכניסה למים הטריטוריאליים של איראן.

מכליות נפט איראניות בסמוך לאי קאשם באיראן, 28 באפריל 2026

מכליות נפט איראניות בסמוך לאי קאשם באיראן, 28 באפריל 2026 | צילום: Asghar Besharati/Getty Images

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